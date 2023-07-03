Volkanik Göller Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Volkanik Göllerimiz Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Volkanik göller nelerdir sorusu, coğrafyanın ilgi alanı bir konudur. Volkanik göllerimiz hangileri araştırması ile konu hakkındaki bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Volkanik göller nasıl oluşur konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Volkanik göller nerelerde görülür ve bu göller hangi bölgede gibi sorular da araştırılması gerekenler arasındadır. Volkanik göller kodlama ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Volkanik Göller Nelerdir?

Volkanik göller, yapısı ve oluşumu itibariyle doğal alanlarda bulunur. Dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de volkanik göllerin bulunduğu görülür. Ülkemizde bulunan volkanik göller aşağıda sıralanmıştır.

Meke Gölü

Nemrut Gölü

Acı Göl

Aygır Gölü

Gölcük Gölü

Volkanik Göller Nasıl Oluşur?

Volkanik faaliyetler sonunda çanaklar oluşur. Bu çanaklarda zaman içerisinde su birikir. Bu birikintiler volkanik göl olarak adlandırılır. Ülkemizde klasik volkanik göllerin yanı sıra çok sayıda volkanik set gölü de vardır. ülkemizde bulunan volkanik set göllerinin listesi aşağıdaki gibidir.

Balık

Haçlı

Çıldır

Erçek

Van

Nazik

Yukarıdaki göl isimlerini BAHÇEVAN kodlaması ile ezberleyebilirsiniz. Bu sayede sınavlarda bu tür sorular sorulduğunda kolay bir şekilde soruları cevaplamanız mümkün olacaktır. Günümüz dünyasında da bu göllerin sulama ve balıkçılık kapsamında kullanıldığını görebilirsiniz. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, volkanik göllerin oluşumunda ön plana çıkan coğrafyalar arasında kabul edilir.