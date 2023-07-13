Volkanik Ova Nedir? Volkanik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Volkanik ova nedir sorusuna sözlük araştırması ile de cevap bulmanız mümkündür. Söz konusu ovaların oluşumu ve görüldüğü coğrafya, diğer ova türlerinden farklıdır. Volkanik ovalar nasıl oluşur? Ovaların verimliliği açısından değerlendirildiğinde de volkanik ovaların özel bir yeri vardır. Volkanik ovalar nerede görülür? Ovaların tarımsal açıdan değerlendirilmesinde de volkanik ovaların özellikleri dikkate alınmalıdır. Türkiye'deki volkanik ovalar yazımızın devamında.

Volkanik Ova Nedir?

Volkanik faaliyetler sonunda ortaya lavlar çıkar. Ortaya çıkan lavların tektonik yapıdaki çukurları doldurması sonucu volkanik ovalar oluşur. Bu ovaların diğer bir ismi de lav örtüsü ovalarıdır. Volkanik ovaların genel özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Topraklar verimli olduğundan tarımsal faaliyetler için de çok uygundur.

Tarımsal faaliyetlerin yaygın olması nedeniyle nüfusun önemli bir kısmı da bu bölgelerde toplanmıştır.

Halkın yerleşmesi için de uygun olan toprak yapısına sahiptir.

Ulaşım son derece kolaydır. Bu nedenle sanayi tesisleri genellikle bu bölgelere yakın şekilde konuşlanmıştır.

Fay hatları bu bölgelerde olduğunda deprem riski yüksektir.

Ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünleri bu topraklardan elde edilir.

Türkiye'deki Volkanik Ovalar

Ülkemizdeki bazı ovalar da volkanik ova olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu ovalar içinde öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.