Volkanik Ova Nedir? Volkanik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Volkanik ova nedir sorusuna sözlük araştırması ile de cevap bulmanız mümkündür. Söz konusu ovaların oluşumu ve görüldüğü coğrafya, diğer ova türlerinden farklıdır. Volkanik ovalar nasıl oluşur? Ovaların verimliliği açısından değerlendirildiğinde de volkanik ovaların özel bir yeri vardır. Volkanik ovalar nerede görülür? Ovaların tarımsal açıdan değerlendirilmesinde de volkanik ovaların özellikleri dikkate alınmalıdır. Türkiye'deki volkanik ovalar yazımızın devamında.
Volkanik faaliyetler sonunda ortaya lavlar çıkar. Ortaya çıkan lavların tektonik yapıdaki çukurları doldurması sonucu volkanik ovalar oluşur. Bu ovaların diğer bir ismi de lav örtüsü ovalarıdır. Volkanik ovaların genel özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
Ülkemizdeki bazı ovalar da volkanik ova olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu ovalar içinde öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.