Voltmetre Devreye Nasıl Bağlanır? Voltmetre Devreye Neden Paralel Bağlanır, Seri Bağlanırsa Ne Olur?

Voltmetreler elektrik devrelerine bağlanan ve iki nokta arasında bulunan potansiyel farkı ölçmek için kullanılan aletlerdir. Bu aletin farklı türleri bulunmaktadır. Ancak farklı türleri bulunsa da voltmetre ile ilgili değişmeyen bir kural bulunmaktadır. Bu da devreye paralel bağlanmaları gerektiğidir.

Voltmetre Nedir?

Hepimizin fizik dersinde duyduğumuz önemli bir alet olan voltmetre, bir elektrik devresinde bulunan iki nokta arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılmakta olan bir ölçü aletidir. Voltmetre devre üzerinde bir daire içerisinde yazılan "V" harfi ile gösterilmektedir. Voltmetrenin iki türü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Analog Voltmetre, ikincisi ise Dijital voltmetredir.

Analog Voltmetre:

Bir galvanometreye seri şekilde bağlanmış olan direnç ile oluşturulmaktadır. Galvanometre; bir pin üzerinde dönen mıknatıslanmış iğne ile bir bobinden oluşmaktadır. Bobin üzerinden akım geçtiği zaman iğne belirli bir açı kadar sapar. Voltmetrenin en fazla ölçeceği voltaj değerini belirledikten sonra galvanometre en fazla sapmaya ulaştığı değerine o voltajda ulaşmak için gereken direnç değeri hesaplanmaktadır. Ancak analog voltmetreler sadece doğru akım devrelerinde ölçüm yapabilmektedir.

Dijital Voltmetre:

Bu voltmetre voltajı dijital bir değere dönüştürerek bilinmeyen bir giriş voltajını ölçer ve bunun ardından voltajı sayısal bir biçimde görüntüler. Bunlar genellikle analog- dijital dönüştürücü türü ile tasarlanmıştır. İlk dijital voltmetre 1954 yılında Andrew Kay tarafından icat edilmiştir.

Voltmetre Devreye Nasıl Bağlanır?

Voltmetre elektrik devrelerinde iki nokta arası potansiyel farkı ölçmeye yarayan aletler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aletleri genellikle devrelerde bir daire içerisinde "V" harfi ile görürüz. Bu aletlerin devreye nasıl bağlandığı oldukça önemli bir husustur. Pek çok öğrencinin kafasını karıştıran bu hususu şu şekilde yanıtlamak doğrudur: Voltmetreler devrelere paralel bir şekilde bağlanmalıdır. Bu konu çok önemlidir. Çünkü voltmetreler devrelere seri şekilde bağlanırlar ise devrelerde sıkıntılar meydana gelir ve voltmetreler görevlerini yapamazlar. Bu durum devrenin işleyişinde bir takım anormalliklere sebep olmaktadır.

Voltmetre Devreye Neden Paralel Bağlanır?

Voltmetrenin devreye paralel bağlanması gerekmektedir. Ancak bunun sebebini pek çok kişi merak etmektedir. Voltmetreler devrenin iki noktası arasındaki potansiyel farkı ölçmeye çalışan bir alettir. Bu aleti devreye paralel bir şekilde bağlamamızın nedeni ise; Voltmetre aletinin iç değerinin çok fazla olmasıdır. Voltmetre iç değeri yüksek olması sebebi ile devreye paralel bağlanır. Voltmetre devreye paralel bir şekilde bağlandığında üzerinden geçen akım oldukça küçük bir değer olacaktır ve bu sayede ölçüm yapmak istenen uçlar arasında akım değeri değişmeden potansiyel fark ölçümü yapılmış olacaktır.

Voltmetre Devreye Seri Bağlanırsa Ne Olur?

Voltmetreler devreye seri değil paralel bağlanmalıdır. Ancak bunun nedeni pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Voltmetreler iç dirençleri oldukça yüksek aletler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle devreye paralel bir şekilde bağlanırlar. Bu iç direnci yüksek voltmetreler devreye seri bir şekilde bağlandıkları zaman iç dirençleri yüksek olduğu için voltmetre üzerinde gerilim düşüşü meydana gelecektir. Bu olay sonucunda ise voltmetrenin ölçtüğü sonuç hatalı çıkacaktır. Ve bu devre açık devre durumuna geçmektedir. Bu nedenle voltmetreler devreye seri bir şekilde değil de paralel bir şekilde bağlanması gereken aletlerdir.