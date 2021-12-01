Voltmetre Neyi Ölçer? Voltmetre Nedir, Ne İşe Yarar?

Voltmetreler, daha çok elektrik devrelerindeki kullanımlarıyla bilinmekte ve pek çok öğrenci tarafından araştırılmakta ve merak edilmektedir. Voltmetre, elektrik devrelerinden geçen akım değerlerini ölçmemize yarayan devre elemanıdır. Devre içerisinde bulunan voltmetrelerin devrelere nasıl bağlanacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Voltmetre Neyi Ölçer?

Pek çok ölçüm aracı bulunmaktadır. Sonunda bulunan metre kelimesi nedeniyle diğer ölçüm aletleri gibi isimlendirildiğinden anlaşılmaktadır. Voltmetre, elektrik devrelerinde yer almasıyla bilinmekte ve hakkında birçok konu merak edilmektedir. Voltmetre, bir elektrik devresi içerisinde bulunan iki farklı nokta arasındaki gerilimi yani potansiyel farkı ölçme maksadıyla yapılan bir ölçüm aracıdır. Voltmetre aletinin iç direnci oldukça büyük olmasından dolayı içerisinde bulunacağı devreye paralel olarak bağlanmalıdır. Bu sayede üzerinden geçen akım çok küçük bir değer alır. Bu nedenle voltmetre her zaman devreye paralel olarak bağlanmaktadır.

Voltmetre Ne İşe Yarar?

Voltmetreler, ampermetrelerin tam tersi şekilde potansiyel farkı ölçülmek istenilen elektrik devresine gerilim kaynağının iki ucuna paralel olacak şekilde bağlanmaktadır. Voltmetreler, elektrik devresindeki gerilimi ölçmeye yarayan aletler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerilim yani volt "v" ile devrede gösterilmektedir. İtalyanlar tarafından bulunan bu alet elektrik devreleri için çok önemli, olmazsa olmaz bir alettir.

Voltmetre Nedir?

Öğrenciler tarafından fizik dersleri için en çok araştırılan aletlerden bir tanesi olan voltmetre bir elektrik devresinde bulunan iki nokta arasında potansiyel farkı, yani gerilimi ölçmek için kullanılan bir alet olarak karşımıza çıkar. Bu alet potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bir şekilde bağlanmalıdır. Bu şekilde doğru olan potansiyel farkı ölçebilmektedir. Voltmetreler devreler üzerinde bir yuvarlak içerisinde yazılan "V" harfi ile gösterilirler. Voltmetrelerin analog ve dijital olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Analog Voltmetre: Bu voltmetre türleri sadece doğru akım devrelerinde ölçüm yapmak için kullanılabilmektedir. Ayrıca bu voltmetreler galvanometre ile çalışmaktadırlar.

Dijital Voltmetre: 1954 yılında Andrew Kay tarafından icat edilen bu dijital voltmetreler voltajları sayısal bir biçimde rahatça görüntülememizi sağlamaktadırlar.

Voltmetre Özellikleri

Voltmetreler bir elektrik devresinde bulunan iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçmek için kullanılan aletler arasında yer almaktadırlar.

Voltmetre aletinin birimi "Volt" olarak karşımıza çıkmaktadır.

Voltmetreler devreler üzerinde "V" harfi ile gösterilmektedirler.

Voltmetreler devreye paralele bağlanırlar.

Voltmetrelerin iç dirençleri çok yüksektir.

Voltmetreler devreye seri bir şekilde bağlandıkları zaman devrede bulunmakta olan ampul ışık vermez.

Voltmetrelerin dijital ve analog olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Voltmetre Nasıl Kullanılır?

Fizik derslerinde sık sık karşımıza çıkan voltmetreler hakkında merak edilen konulardan birisi de voltmetrelerin nasıl kullanıldığıdır. Voltmetreler bir elektrik devresinde bulunan iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçmek için kullanılan aletler arasında yer almaktadırlar. Bu aletleri kullanımı ise şu şekildedir: Öncelikle devrede potansiyel farkını ölçmek istediğimiz yeri belirleriz. Daha sonra bu belirlediğimiz yere voltmetrenin uçlarını, voltmetre devreye paralel olacak şekilde bağlarız. Voltmetreyi devreye paralel bir şekilde bağlamak önemlidir çünkü voltmetreler iç dirençleri çok yüksek olduğundan seri bağlandıklarında üzerlerinde gerilim düşümü meydana gelir. Bu da hatalı sonuç çıkmasına sebep olur. Daha sonra devreyi çalıştırırız ve voltmetre üzerinde geçen değeri okuruz.