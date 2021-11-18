Geçmişten günümüze kadar farklı topluluklar ile girdiğimiz etkileşim sayesinde Farsça ve Arapçadan kelimeler dilimize girmiştir. Bu kelimeler dilimize uyum sağladığı gibi eş anlamlı kelimeleri de gün içerisinde sıkça kullanılmaya başlamıştır. Vücut kelimesi de dilimize Arapçadan geçen kelimeler arasında yer alır ve bu kelimenin eş anlamlı karşılığı merak edilir. İşte Vücut eş anlamlısı nedir? Vücut kelimesinin eş anlamlısı.

Vücut kelimesinin anlamı

Var olma, insan bedeni olarak Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan vücut kelimesi gün içerisinde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime aynı zamanda atasözleri ve deyimlerde de sık sık kullanılır. Vücut kelimesinin kökeni Türkçe değil Arapçadır. Arapça kökenli olan bu kelime tarihten bu yana kullanılarak dilimize yerleşmiştir. Arapçadan varoldu, bulundu kelimelerinden türeyerek ortaya çıkmıştır. Vücut kelimesinin en bilinen atasözü ve deyim kullanımları ise vücut bulmak, vücut vermek, vücut yapmaktır.

Vücut kelimesinin eş anlamlısı

Arapça kökenli bir kelimeden dilimize geçen vücut kelimesinin farklı eş anlamlı kelimeleri vardır. Bunlar beden, gövde, varlık ve üzeridir. Günlük hayatta vücut yerine yazılışları farklı ancak aynı anlamları taşıyan beden, gövde ve varlık kullanılabilir. Üzeri kelimesi de vücut kelimesinin eş anlamlısı olsa da kullanımı çok yaygın değildir. Üzeri kelimesinin vücut kelimesi eş anlamlısı olduğunu bileler kelime haznelerinin ne kadar geniş olduğunu ispatlamış olacaklardır.

Vücut kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Tek vücut olmaya alışkın bir milletiz.

Zor zamanlarda bu ülke her zaman yekvücut olmayı başarmıştır.

Vücudu ağrıdığı için maça çıkmak istemedi.

Derste vücudun bölümlerini inceledik.

Kaza sonrası vücudunun bazı yerlerinde yaralar olmuştu.

Vücut kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Vücut kelimesinin eş anlamlıları beden, gövde, varlık ve üzeridir. Bu kelimeler ile kurulabilecek cümleler aşağıdaki gibidir: