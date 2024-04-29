Vuslat Ne Demek? TDK Sözlük Kelime Anlamına Göre Vuslat Nedir?

Arapçadan dilimize geçen ve sıkça kullanılan vuslat kelime anlamıyla merak ediliyor. TDK'ya göre vuslat kelime anlamı sevgiliye ulaşmak olarak açıklanmaktadır. Hasret kelimesinin karşıt anlamı olmaktadır. Vuslata erememek ise kavuşamamak manasını taşır. Özellikle vatan hasreti çeken kişilerin memleket özlemlerinin son bulmasına da vuslata ermek denilmektedir. Buna göre; Vuslat ne demek? TDK sözlüğüne göre vuslat kelimesinin anlamı nedir?

VUSLAT NE DEMEK?

Vuslat kelimesinin anlamı hemen hemen her gün araştırılır. Vuslat yoğun duygu içeren sevinçli bir durumu anlatmakta kullanılmaktadır. Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgu olarak tanımlanır. İslam dininde Tasavvuf ilminde vuslat kelimesi kullanılmaktadır.

VUSLAT NE DEMEK, NEDİR? TDK SÖZLÜĞÜNE GÖRE VUSLAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil kurumuna göre vuslat kelimesi sevdiğine kavuşmak olarak ifade edilmektedir.

Vuslat kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Vuslat kelimesi Arapça kökenlidir.

Vuslat kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Sevgiliye kavuşma

VUSLAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- Vuslata ermek