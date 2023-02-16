Vuzuh Ne Demek? Vuzuha Kavuşturmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Vuzuh ne demek sorusu, yaygın olmayan kelimeleri araştırmak isteyenlerin yaptığı bir araştırmadır. Her ne kadar söz konusu kelime yabancı kökenli olsa da zaman zaman Türkçede de kullanılır. Vuzuh eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili de karşınıza çok sayıda örnek çıkacaktır. Bu örnekler, vuzuh kelimesinin anlamını daha iyi kavramanızı sağlayacaktır. Vuzuha kavuşturmak ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Vuzuh Ne Demek?

Vuzuh Arapça kökenli olan bir kelimedir. Kelimenin Arapça harflerle yazılmış şeklinin Latin harflerle ifade edilmiş şekli vużūḥ sözcüğüdür. Zaman içerisinde vuzuh kelimesinin Türkçeye girdiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar uzun zamandır bu kelime literatürde olsa da kelimenin yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz.

Vuzuh kelimesi bir şeyin açık olma durumunu ifade eder. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı, aydınlık, açıklık şeklinde verilmiştir. Kelimenin eşanlamını ise tam olarak karşılayan kelime "açıklık" sözcüğüdür. Buradaki açıklık, bir söz ya da yazıda, maksadın açık halde olmasını ifade etmek için kullanılır.

Vuzuha Kavuşturmak Ne Demek?

Vuzuh kelimesinin daha çok vuzuha kavuşturmak şeklinde kullanıldığı da görülür. Vuzuha kavuşturmak, bir işin açıklığa kavuşturulması şeklinde tanımlanır. Örneğin, milletvekilleri verdikleri kanun teklifini vuzuha kavuşturmak için tekrar bir önerge verdi. Burada kullanılan vuzuha kavuşturmak fiili, kanun teklifinin daha açık hale getirilmesini ifade etmek için kullanılmıştır. Buna benzer çok sayıda örnek karşınıza çıkacaktır.