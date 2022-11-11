W İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce W Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

W ile başlayan kelimeler, w harfinin alfabede yer almamasından kaynaklı yoktur. Fakat Türk Dil Kurumu bu harfi çift v olarak tanımlamıştır. Durum böyle olunca w harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler için sonuç aramak istediğimizde yanıt bulmak imkansızdır. Türkçe de w harfi ile başlayan sözcük ve sözcüklerin olmaması bizleri, İngilizce kelimelerin bulunduğu listeye yönlendirmiştir. Bu doğrultuda w ile başlayan ingilizce kelimeler için bir liste oluşturmak daha kolay olacaktır.

W ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türk Alfabesi Latin Alfabeden oluşmaktadır. Fakat q, w, x harfleri Türk Alfabesinde bulunmamaktadır. Bu harfler genellikle batı dilleri olarak adlandırılan dillerde yer almaktadır. Batı dilleri ise İspanyol dili, İtalyan dili, Fransız dili ve Alman dillerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu üç harf bahsedilen dillerin alfabesinde yer almaktadır. Aynı şekilde Türkçe dilinde olan bazı harflerde batı dillerinin bazılarında yer almamaktadır. W harfi Türkçe dilinde çift v olarak okunmaktadır. Bahsedildiği üzere Türkçe dilinde w harfli kelime bulunmamaktadır.

İngilizce W Harfi ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

W harfi yani Türk dilinde çift v harfi, İngilizce dilinde oldukça sık kullanılan bir harftir. İngilizce dilinde birden fazla nesneyi, ismi, eylemi vb. şeyleri anlatmak için w harfi ile başlayan kelimelere başvurulur. Dolayısıyla çok sayıda w ile başlayan İngilizce kelimeler mevcuttur. Artı olarak w harfini 5 harfli kelime kategorisine indirgediğimizde de karşımıza çok sayıda kelime çıkacaktır. İngilizce w harfi ile başlayan 5 harfli kelimelerden birkaçı şu şekildedir: