Washington’da Saat Kaç? Türkiye Amerika Saat Farkı İle Washington’da Şu An Saat Kaç?

Amerika, Kanada ve Meksika arasında bulunan, elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan ülkedir. Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan Amerika, yaklaşık 329 milyon nüfusa sahiptir. Farklı etnik grupların yer aldığı bu ülkenin en büyük kenti ise New York'dur. Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Amerika çok göç alan yerlerden birisidir. Çok fazla hareketliliğin olduğu bu ülkede saat dilimi merak edilmiştir. New York zaman dilimi esas alınarak ülkenin ortak saati belirlenmiştir. Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkı da önem kazanan sorular arasındadır. Öncelikle Amerika'nın başkenti olan Washington'da saat kaç sorusuna cevap aramak önemli bir husustur.

Washington'da Saat Kaç?

Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. Diplomatik ve siyasi açıdan güçlü bu kent, her yıl çok sayıda ziyaretçi çeken ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan bir özelliğe sahiptir. Bazı sebeplerden ötürü ülke dışından buraya gelen kişilerin en çok merak ettiği konu, ülkenin yerel saati oluyor.

Saat dilimi, bir ülkenin başlangıç noktasına olan konumunu bulunduğu meridyene bağlı olarak belirler. Amerika'da saat dilimi, yaz ve kış uygulamaları esas alınarak bulunmaktadır. Yaz uygulama saati UTC-4 olurken, kış saatine göre zaman dilimi UTC-5'dir.

Washington Türkiye Saat Farkı

Amerika'nın başkenti olan Washington, diplomasi ve siyaset alanında önemli bir yere sahip ülkedir. Ülkenin en büyük kenti New York esas alınarak zaman dilimi hesaplamaları dikkat çekmiştir.

Ülkenin saat dilimi iki farklı şekilde incelenecektir. Yaz ve kış uygulamalarının yapıldığı bu ülkede UTC-4 ve kış uygulaması UTC-5 saat dilimleri ön plana çıkar. Ülkenin doğusunda, Orta Asya'da yer alan Türkiye'nin saat dilimi ise UTC+3'tür. Farklı noktalarda yer alan bu iki ülkenin saat farkı 7'dir.

Washington Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Amerika'nın başkenti olan Washington ile diğer ülkeler arasındaki saat farkı sıklıkla merak edilen konular arasındadır. Washington UTC-4 ve UTC-5 olmak üzere iki farklı saat dilimini kullanır. Türkiye ise bundan bağımsız olarak, UTC+3 saat dilimine sahiptir.

Her iki ülke arasında saat farkı ise en çok merak edilen sorular arasındadır. Washington, Türkiye'nin 7 saat gerisindedir. Yani Washington'da saat 13:00 iken, Türkiye'de aynı gün saat 20:00 olacaktır.