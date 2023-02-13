Watt Hesaplama - Watt Amper Hesaplama Nasıl Yapılır, Formülü Nedir?

Watt hesaplama ve watt hesaplama formülü enerji konusunda mevcut enerjiyi ölçmek için yapılır. Öncelikle bağımsız değişkenler tespit edilir. Daha sonra watt hesabı nasıl yapılır, sorusundan yola çıkarak cevap için formüller kullanılır. Bağımsız değişkenler kullanılan elektrik miktarıdır. Bu bağımsız değişkenlerin sembolü watt cinsinden hesaplanır. Bu formül bilgileri watt amper hesaplama nasıl yapılır, sorusuna yanıt vermenin yanında hangi formüllerin kullanıldığını da açıklar.

Watt Hesaplama

Watt, dünyada güç terimi olarak kullanılmaktadır. Bu terimi buharlı treni icat eden James Watt tarafından üretilmiştir. Watt, aynı zamanda birim miktarda tüketilen ya da üretilen enerji miktarıdır. Watt hesaplamada formül kullanılmaktadır. Tek bir formül kullanılmaz. Birden çok watt hesaplama formülü vardır. Watt hesaplamada matematiksel işlemler kullanırken öncelikle bazı değerleri tespit etmeliyiz.

Güç, "P" harfiyle ifade edilir ve gücün birimi Watt'tır. Güç birimi olan watt, "W" harfiyle gösterilir. Bir elektrik devresinde bulunan alıcının (tüketicinin) gücünü hesaplamak için, o devre elemanında meydana gelen gerilim düşmesini (voltajı) ve çektiği akımı bilmek gerekir. Bu değer çarpıldığında watt cinsinden güç değeri bulunur. Elektrikli aletlerin çalışırken harcadıkları enerjiyi ifade etmek için de güç (watt) kullanılır. Bun formüle döktüğümüzde ise:

Güç formülü: P= V x I bunu örnekle ifade edecek olursak:

220 volt gerilimle çalışan bir su ısıtıcısı 6.8 amper akım çekmektedir, bu ısıtıcının gücünü hesaplayalım.

P= V x I = 220 x 6,8 = 1496 watt olur.

Watt Amper Hesaplama Nasıl Yapılır?

I=W/v yani akım=Watt / volt şeklindedir.

Bir güç kaynağının gerilim değeri 24 volt ve güç değeri 4800 watt ise Amperi 4800 / 24 =200 amperdir.

3 adet 12 V ile çalışan kamerayı merkezi olarak çalıştırmak için kaç amperlik bir adaptör gereklidir? (ürünün güç harcaması 5.1 watt)