WC Açılımı Nedir? WC Ne Demek, Neyin Kısaltması?

Bugünlerde kullanımı azalan ancak tamamen yok olmayan ve olmayacak WC ibaresi her yerde karşımıza çıkabilecek bir kısaltmadır. WC görüldüğünde herkes tarafından ne anlama geldiği bilinmektedir. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan uluslararası bir kısaltma olan WC hakkında açılımı ve ne anlama geldiği merak konusu olmaktadır.

WC Açılımı Nedir?

Dünyanın her yerinde karşılaşılabilen bir kısaltma olan WC, ne anlama geldiği tahmin edilse de açılımı hakkında çoğu kişi bilgi sahibi değildir. WC açılımıyla oldukça merak konusu olmaktadır. Yabancı kelimelerden oluştuğu ilk harfiyle aşikâr olmaktadır. Merak edilen WC açılımı; "Water Closet" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

WC Ne Demek?

Ülkemizde ve dünyada işletmelerin içerisinde ayırt edici olması ve herkesin anlaması maksadıyla WC ibaresi ile sık sık karşılaşırız. İlk İngilizlerin kullanımıyla tüm dünyaya yayılan ve Türkçe karşılığı; Su Klozet olan WC, uluslararası birimde tuvalet simgesi olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. Water Closet açılımıyla oldukça tartışma konusu içerisinde yerini alan WC 20.yy. ortalarında İngiltere'de baş göstermeye başlamış ve ardından tüm dünyaya yayılmıştır. Artık yavaş yavaş WC ibaresinin yerini farklı farklı erkek ya da kadını ifade eden semboller kullanılmaya başlanmıştır. Bugünlerde hala devamlılığını sürdürmekte ancak zamanla kullanımı azalmaktadır. Ancak kullanımı her ne kadar azalsa da varlığını tamamen yitireceği söylenemez. Çünkü sözlü olarak kullanıldığında insanlar WC olarak sormayı tercih etmektedirler.

WC Neyin Kısaltması?

Geçmişten günümüze kadar kalmış birçok kısaltma bulunmaktadır. Yalnızca kurum ve kuruluş adlarıyla sınırlı olmayan kısaltmalar, günümüzde uluslararası anlamda kullanılan simgesel kısaltmalar da yer almaktadır. Bu kısaltmalar arasında bulunan WC, hemen hemen herkes tarafından bilinir ve kullanılır. Bir işletme anlaşılabilmek adına kapıların üzerine WC ibaresi bırakarak insanları doğru şekilde yönlendirmektedir. Restoranlarda, alışveriş merkezlerinde ve camilerde karşılaştığımız WC ibaresinin ne anlama geldiği herkes tarafından bilinmekte ancak açılımı bilinmemektedir. WC, Water Closet kısaltması olarak tanımlanmaktadır. Türkçe karşılığı da bir hayli merak konusu olmaktadır. WC yani Water Closet 'in Türkçe olarak "Su Klozet" ya da "Su Deposu" olarak karşımıza çıkmaktadır.