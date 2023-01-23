Wednesday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Wednesday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Wednesday hangi gün sorusuna cevap bulmak için İngilizce-Türkçe sözlüklerde kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Wednesday den sonra ne gelir araştırması ile de kelime dağarcığınızı daha da geliştirmeniz mümkün olacaktır. Wednesday hangi gün demek? Wednesday nasıl okunur incelemesi ile haftanın günlerini çok daha sağlıklı şekilde öğrenebilirsiniz. Wednesday adı nereden geliyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Wednesday Hangi Gün?

İngilizce derslerinin en zevkli konularından biri de haftanın günleridir. Haftanın günlerinden biri de Wednesday yani Çarşamba günüdür. Wednesday, haftanın diğer günleri ile birlikte öğretilen bir terimdir. Yani özel olarak öğretilen bir kelime değildir. Bu kelime bilinerek haftanın günlerine daha bilinçli ve bilgili şekilde yaklaşılabilir. Haftanın diğer günleri ve bunların Türkçe karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Sunday - Pazar

Monday - Pazartesi

Thusday - Salı

Wednesday - Çarşamba

Thursday - Perşembe

Friday - Cuma

Saturday - Cumartesi

Wednesday Nasıl Okunur?

Dil öğreniminde her dilin kendine özgü bazı kurallarının olduğu dikkat çeker. Bunlar arasında üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında yazılan kelimenin okunması gelir. İngilizce, yazımı ve kelimelerin okunuşu birbirinden farklı olan bir dil yapısına sahiptir. Yani hiçbir İngilizce kelime yazıldığı gibi okunmaz. Kelimelerin okunuşunda harflerin okunuşu baz alınarak okuma yapılır.

Wednesday teriminin okunması "vednızday"dir. Haftanın diğer günlerinin okunmasında da harflerin okunuşuna göre hareket edilir. Harflerin peşinden gelen harfler, ilk harfin okunuşunu da değiştirir. Örneğin İngilizce bir kelime "sh" harfleri ile başlıyorsa bu kelimenin okunuşu "ş" ile başlar. Bu ve buna benzer konulara dikkat ederek İngilizceyi çok güzel şekilde okuyabilirsiniz. İngilizce okumada gerekli yeterliliğe sahip olursanız karşınızdakinin sizi anlaması daha kolay olacaktır.