Wilhelm Röntgen Kimdir? Wilhelm Röntgen İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Bilim tarihinde insanlık adına pek çok faydalı çalışmalar ve buluşlar yapmış, katkıları sayesinde unutulmazlar arasına giren bilim insanı vardır. Wilhelm Röntgen buluşları günümüzde hala önemli yere sahip, tarihin en kıymetli bilim adamlarından biridir. Hayati çalışmalar ve bilime katkıları nedeniyle Wilhelm Röntgen hayatı da ilgi gören, her daim icatları hakkında araştırmalar yapılan bir mucit olmuştur.

Wilhelm Röntgen Kimdir?

Ünlü bir fizikçi olan Wilhelm Röntgen 1845 yılında Almanya'da doğmuştur. 1965 yılında Zürih Üniversitesine makine mühendisliği bölümüne başlamış 3 sene sonra mezuniyetini almıştır. Başarılı geçen eğitim hayatından sonra bilim adına çok önemli çalışmalarda bulunmuş, icatlarıyla tarihe adını geçirmeyi başarmıştır. Kariyerinin yükseliş döneminde Münih Üniversitesinin Fizik Enstitüsü müdürlüğünü yapmış, 10 Şubat 1923 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Wilhelm Röntgen Neyi İcat Etti?

Günümüzde hala tıp alanında kullanılan, tanı ve teşhislerde büyük rol oynayan röntgen cihazlarının çalışma prensibi olan X ışınını bulan isim Wilhelm Röntgen'dir. X ışını çalışmalarını genişletip günümüz röntgen filmlerinin ilk icadı Wilhelm Röntgen tarafından yapılmış olduğu için bu buluşa ismi verilmiştir. Röntgen, bu büyük icadının çalışmalarını yaparken X ışınlarının kırılma ve yansımaya uğramadığını, manyetik ve elektrik alanların yönüne etki etmediğini ispatlamıştır. Böylelikle tıp ve bilim alanında oldukça büyük ses getiren icat meydana gelmiştir. Bu icadını tam anlamıyla ortaya çıkardığı 1901 senesinde fizik dalında Nobel Bilim Ödülü'nü almıştır. Tarihteki ilk Nobel Fizik Ödülü Wilhelm Röntgen'in aldığı bahsi geçen ödüldür.