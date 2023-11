Will Won’t Farkı - Will ve Won’t Nerelerde Kullanılır, Cümle Örnekleri Neler?

İngilizce dil yapısı öğrenilirken yazışma dilinin yanı sıra konuşma dili üzerinde de durulmalıdır. Bunun için de zaman yapılarına hâkim olmak gerekir. Will, İngilizcede yaygın olarak kullanılan bir zaman yapısıdır. Söz konusu kalıp, gelecek zaman yapısı için kullanılır. Bu zaman kalıbında will won't farkı bilinmelidir. Ayrıca will ve won't nerelerde kullanılır ve cümle örnekleri neler gibi soruların cevabı da öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Will ve Won't Nerelerde Kullanılır?

İngilizcede will kelimesini gördüğünüzde aklınıza gelecek zaman yapısı gelmelidir. Yani will, "ecek, acak" demektir. Won't da will kalıbını olumsuz yapmak için kullanılır. İngilizcenin en kolay zaman kalıplarının başında gelecek zaman gelir. Bu kalıbının doğru kullanımı için özne+will+V1 diziliminin bilinmesi gerekir. Aynı şekilde kullanılacak cümle yapısını olumsuz yapmak için de özne+won't+V1 kalıbı bilinmelidir.

Will ve Won't Cümle Örnekleri Neler?

İngilizcede zaman yapılarının doğru kullanımı için her şeyden önce örnek cümle yapılarının incelenmesi gerekir. Will ve won't kalıbının doğru kullanımı için de aşağıdaki cümle yapılarını incelemenizde fayda var.

I will buy a car. (Bir araba alacağım.)

I will go to cinema. (Sinemaya gideceğim.)

Yukarıdaki cümle yapılarını olumsuz yapmak için de won't kalıbının kullanılması gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.