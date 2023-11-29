Write 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Write Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmek için detaylı olarak bilmek şarttır. Yanlış yerde kullanılan yanlış bir sözcük, profesyonellikten uzak bir görünüme neden olabilir. Düzensiz fiiller (Irregular Verbs) ise ezber yapılmadan öğrenilmesi mümkün olmayan bir konudur. Çünkü bu fiiller, farklı zamanlarda kullanılırken değişime uğrar. Bundan dolayı, write 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, 2. ve 3. hali nedir ve nasıl okunur öğrenmekte fayda vardır.

Write 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

Simple Past Tense, Present Perfect Tense veya Past Perfect Tense ile ilgili cümleler kurabilmek için fiillerin 2. ve 3. hallerini bilmek gerekir. Düzenli fiillerin (Regular Verbs) birkaçının sonuna, - d, - ed, - ied gibi ekler getirilerek Verb 2 (2. hal) veya Verb 3'e (3. hal) dönüştürmek mümkündür. Ancak düzensiz fiiller (Irregular Verbs) için bu kural geçerli olmadığından dolayı 2. ve 3. halleri kesinlikle ezberlenmelidir. Unutmamak için aralıklarla tekrar yapmak ise öğrenmeyi büyük ölçüde kolaylaştırır. Düzensiz fiillerden biri olan "write"ın Türkçesi "yazmak"tır ve okunuşu ise "rayt" şeklindedir. Write fiilinin 2. hali "wrote" (rowt), 3. hali ise "written"dır (ritn). Write fiilinin 2. ve 3. hallerinin yer aldığı örnek cümlelerden bazıları ise şunlardır:

I sent what I wrote to the publishing house to be published.

(Yazdıklarımı basılması için yayınevine gönderdim.)

Do you keep the letters I wrote to you?

(Sana yazdığım mektupları saklıyor musun?)

Ali wrote it all down because the printer was broken.

(Yazıcı bozulduğu için hepsini Ali yazmış.)

I'll have written the book by next year.

(Kitabı gelecek yıla kadar yazmış olacağım.)

I hope you're reading what he wrote.

(Umarım onun yazdıklarını okuyorsundur.)

Write 2. ve 3. Hali Nerelerde Kullanılır?

Türkçede, "yazmak" anlamı taşıyan write fiilinin 2. ve 3. hallerinin kullanıldığı zamanlar biraz farklıdır. Verb 2 hali, Simple Past Tense'de (Geçmiş Zaman) kullanılır. Verb 3 hali ise Present Perfect Tense ( Yakın Geçmiş Zaman), Past Perfect Tense ( -Mişli Geçmiş Zaman) ve Future Perfect Tense (Gelecek Zamanda Tamamlanacak Olan) cümlelerinde yer alır. Bu cümlelerin öğeleri ise aşağıda verilen sıralamaya göre getirilir.

Simple Past Tense: Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne

Present Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne

Past Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne

Future Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (will have) + Fiilin 3. Hâli + Nesne