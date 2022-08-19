İngilizce kullanımında genellikle soru kalıplarında kısaltmalar fazlasıyla kullanılmaya başlamıştır ve WYD kalıbı buna en iyi örneklerden biridir. Günümüz dünyasında artık fazlalaşan kolay iletişim, yazım ve imla kurallarına da etkide bulunarak köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu köklü değişimler de birçok yeni kalıbı ortaya çıkarmıştır. Yazımızda bizler de WYD neyin kısaltması, İngilizce WYD ne demek, açılımı nedir ve Türkçesi ne anlama gelir gibi sorulardan yola çıkarak sizlere bu soru kalıbı kısaltmasının ne anlama geldiğini anlatmayı amaçladık. Yazımız okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

WYD Neyin Kısaltması

Wyd soru kalıbı İngilizce olup, "What're you doing" sorusunun kısaltmasıdır. Yani Türkçe anlamı "ne yapıyorsun" demektir. Genelde birinin o anda ne yaptığı merak edildiğinde sorulan bu soru günlük yaşamda sık sık kullanılmaktadır. Sık kullanılmasında kaynaklı da kısaltması yapılarak aşırı şekilde iletişimde kullanılmak için basite indirgenmiştir. Wyd soru kalıbı İngilizce iletişimde en sık kullanılan kalıplardan biridir.

WYD Ne Demek

WYD günlük yaşam içinden sık kullanılan "ne yapıyorsun" sorusunun İngilizce versiyonunun kısaltmasıdır. Genellikle bireylerin birbirlerini merak ettiklerinde kullandıkları bir soru kalıbıdır. İngilizce açılımı ise "What're you doing"tir.