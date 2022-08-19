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Giriş Tarihi: 19.8.2022 12:28 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:28

WYD Neyin Kısaltması? İngilizce WYD Ne Demek, Açılımı Nedir ve Türkçesi Ne Anlama Gelir?

WYD Neyin Kısaltması? İngilizce WYD Ne Demek, Açılımı Nedir ve Türkçesi Ne Anlama Gelir?

WYD kalıbının İngilizcede ne anlama geldiği ve Türkçesinin ne olduğu konusu çok merak edilen konulardan biridir. Günlük yaşantımızda artık İngilizce terimler ve genel olarak İngilizce dili konuşma dilimizde yer etmiş durumda bulunmakta. Hatta öyle ki Türkçe kelimelerin yerlerini bile almakta. Günlük yaşantımızda artık konuşma dilinde birçok yabancı kökenli kelimeyi kullanmaktayız. Onun dışında artık gelişen dünyada da en çok konuşulan dillerden biri olan İngilizcenin öğrenim oranı da artmış bulunmakta. Artan öğrenim oranıyla da İngilizcede bulunan çoğu kısaltmalar ve terimler artmış bu artan kısaltmalara olan meraklar da fazlalaşmıştır. Peki WYD neyin kısaltması? İngilizce WYD ne demek, açılımı nedir ve Türkçesi ne anlama gelir?

İngilizce kullanımında genellikle soru kalıplarında kısaltmalar fazlasıyla kullanılmaya başlamıştır ve WYD kalıbı buna en iyi örneklerden biridir. Günümüz dünyasında artık fazlalaşan kolay iletişim, yazım ve imla kurallarına da etkide bulunarak köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu köklü değişimler de birçok yeni kalıbı ortaya çıkarmıştır. Yazımızda bizler de WYD neyin kısaltması, İngilizce WYD ne demek, açılımı nedir ve Türkçesi ne anlama gelir gibi sorulardan yola çıkarak sizlere bu soru kalıbı kısaltmasının ne anlama geldiğini anlatmayı amaçladık. Yazımız okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

WYD Neyin Kısaltması

Wyd soru kalıbı İngilizce olup, "What're you doing" sorusunun kısaltmasıdır. Yani Türkçe anlamı "ne yapıyorsun" demektir. Genelde birinin o anda ne yaptığı merak edildiğinde sorulan bu soru günlük yaşamda sık sık kullanılmaktadır. Sık kullanılmasında kaynaklı da kısaltması yapılarak aşırı şekilde iletişimde kullanılmak için basite indirgenmiştir. Wyd soru kalıbı İngilizce iletişimde en sık kullanılan kalıplardan biridir.

WYD Ne Demek

WYD günlük yaşam içinden sık kullanılan "ne yapıyorsun" sorusunun İngilizce versiyonunun kısaltmasıdır. Genellikle bireylerin birbirlerini merak ettiklerinde kullandıkları bir soru kalıbıdır. İngilizce açılımı ise "What're you doing"tir.

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WYD Neyin Kısaltması? İngilizce WYD Ne Demek, Açılımı Nedir ve Türkçesi Ne Anlama Gelir?
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