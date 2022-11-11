X İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce X Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Dilimizde x ile başlayan kelimeler var mı sorusu birçok kişi için ilgi çekicidir. İngilizce öğrenmek için bütün kelimeleri ezberlemeye çalışanlar, x ile başlayan ingilizce kelimeler hangileridir sorusuna yanıt arar. X, köken olarak Roma harfidir ve bazı dillerde hırıltılı bir "H" sesi olarak telaffuz edilir. Bunlardan bazıları, Kürtçe, Lazca, Yunanca ve Azerbaycan Türkçesidir. Rusların kullandığı Kiril Alfabesinde ise bu harf, olduğu gibi söylenir. İlk harfi x olan kelimeler hangileridir?

X ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türkçe'de, başında, ortasında veya sonunda x harfi yer alan hiçbir kelime yoktur. Buna karşın, Tatarca ve Azerice'de x ile başlayan ve içinde x bulunan çok sayıda kelime vardır. Aynı şekilde, Karadeniz topraklarında konuşulan Lazca ve diğer yörelerde sıklıkla kullanılan bir dil olan Kürtçe'de x harfine rastlamak mümkündür. Söz konusu dillerdeki x'in telaffuzu, İngilizce'dekinden çok daha farklıdır.

X ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Dilimizin aksine İngilizce'de x harfi ile başlayan pek çok kelime vardır. Yabancı dil öğrencileri, bu kelimelerin hangileri olduğunu kesinlikle öğrenmelidir. Aşağıda, x harfi ile başlayan birtakım İngilizce kelimeler sıralanmıştır.

xanthous

xeno

Xerox

xmas

xylography

xylophone

xystus

xray