Xanthos Antik Kenti Nerede? Xanthos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Xanthos Antik Kenti büyük bir bölgenin idari işlerinin yapıldığı kenttir. Bu bölge, Likya olarak adlandırılan geniş bir alanı kapsamaktadır. Xanthos, Likya bölgesinin gözde kenti olduğu için birçok savaşın da odağı olmuştur. Tarihe yıkılan ve hatta yakılan kent olarak geçmiştir. Tarihte sürekli kuşatılmaya çalışan bu kent, günümüzde insanların gezdiği yer haline gelmiştir. Xanthos Antik Kenti nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait olduğu da bu konuların bütününü oluşturmaktadır.

Xanthos Antik Kenti Nerede?

Tarihte her kentin bir hikayesi vardır. Kurulma nedeni ve buna bağlı özellikleri vardır. Kimi kentler siyasi temelli kurulan kentlerdir. Kimi kentler liman kenti özelliği taşır. Buna bağlı olarak ticaretin yoğun yapıldığı kent olurlar. Bu tür özellikler tarihteki kentleri günümüzde ön plana çıkarmıştır. Xanthos Antik Kenti ise liman kent niteliği yerine idari kent niteliği taşır. Bu önemli antik kent ülkemiz sınırları içerisindedir. Xanthos Antik Kenti bu tür antik kentlrere ev sahipliği yapan Antalya ilindedir.

Xanthos Antik Kenti

Xanthos Antik Kenti tarih için önemli bir yere sahiptir. Burası Likya olarak adlandırılan bölgedeki tüm antik kentleri ifade eden de bir kenttir. Çünkü Likya bölgesinde olan kentlerin idari merkezi, Xanthos Antik Kentidir. Siyasi olarak büyük bir öneme sahip olması birçok savaşa maruz kalmasına neden olmuştur.

Savaşlar karşısında halkı her zaman birlik içinde direniş göstermiştir. Bu halk bağımsızlık için birlik olan bir halktır. Hatta halkın bu özelliğinden dolayı onurlu kent olarak da anılmaktadır. Bu kent tarihe, yıkılan ve hatta yakılan kent olarak da geçmiştir. Dolayısıyla bu kent önemli bir konuma sahip olduğu için tarihte sürekli işgal edilmeye çalışılmıştır.

Bu süreçte adını sıkça duyduğumuz Büyük İskender, Xanthos Antik Kentini geri alsa da kendisi vefat edince tekrardan yıkılmıştır. Zaman içerisinde tekrardan yapılan bu antik kentin kalıntılarında Roma izlerine rastlanılmıştır.

Xanthos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Eğer Xanthos Antik Kentine nasıl gidilir gibi bir soru var ise orada görülmesi gereken kayda değer şeyler var demektir. Günümüzde Xanthos Antik Kentinden kalan bulgular oldukça önemlidir. Bu önem başlı başına Xanthos Antik Kentinden gelmektedir. Likya bölgesinin başkenti olarak anılan bu kent tarihte yaşadığı olaylardan dolayı önem kazanmıştır. BU şehrin kalıntılarını görmek için ilk olarak Antalya'ya gelmek gerekir. Daha sonra Kaş'a gidilirse bu antik kenti görmek mümkündür.

Xanthos Antik Kenti Hangi Şehirde?

Xanthos Antik Kenti birçok antik kente ev sahipliği yapan bir ildedir. Xanthos Antik Kenti Antalya şehrindedir.

Xanthos Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Xanthos Antik Kentinin ne zaman inşa edildiği ile ilgili kesin, net bilgiler yoktur. Konu hakkında varsayılan bir tarih vardır. Bu tarih ise M.Ö. 1200 yıllına tekabül etmektedir. Dolayısıyla Xanthos Antik Kentinin M.Ö. 1200 yılında inşa edildiği söylenebilir.

Xanthos Antik Kenti Hangi Medeniyete Aittir?

Xanthos Antik Kenti Likya bölgesinin başkenti olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu antik kent idari bir işleve de sahip olmuştur. Bulunduğu bölge göz önünde bulundurulduğunda bu kentin Likya medeniyetine ait olduğu söylenebilir.