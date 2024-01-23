XL Kaç Beden? Kadın ve Erkek X Large Hangi Beden, Kaç Kilo ve Kaç Numaraya Karşılık Gelir?

XL beden gibi beden grupları kadın ve erkeklerde farklı şekillerde hesaplanır. Kadınların erkeklere oranla daha narin bir beden yapısına sahip olması numara değeri olarak farklılık ortaya çıkmasına neden olur. Kadın ve erkek X large kaç numara hangi beden ve kaç kilo sorusunun yanıtını yazımızdan bulabilirsiniz.

XL Kaç Beden?

XL beden numarasını hesaplamak için ilk olarak vücudun belirli alanlarının ölçülmesi gerekir. Mezura yardımı ile göğüs, bel ve havuz ölçümleri yapılır. Son olarak da iç bacak boyu ölçülür. İç bacak boyu ölçülürken mezura çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçülmesi gerekir. Bu ölçüm sonrasında XL beden numarası daha kolay şekilde hesaplanabilir.

XL Kaç Numara ve Kaç Kilo Oluyor?

XL beden numarasının ve kilo hesaplamasının yapılabilmesinde boy ölçümü de büyük bir öneme sahiptir. XL bedeni Türkiye standartlarına göre kadınlarda 42 bedene denk gelir. Bu bedenin kilo karşılıkları ise şu şekildedir:

1,60 boyda olanlar 60- 65 kilo ise XL bedene denk gelir.

1,65 boyunda olanlar 65- 70 kilo ise XL bedendedir.

1,70 boyunda olanlar 70- 75 kilo ise XL bedendedir.

Bu beden ölçülerinde olan kişiler hem XL hem de 42 beden olarak düşünülmelidir.

XL Beden Ölçüleri

XL beden kadın ve erkeklerde farklı olduğu gibi uluslararası alanda da farklı olabilir. Türkiye'de 42 bedene denk gelen bu beden ölçüsü Avrupa ölçüleri arasında 32 olarak değerlendirilir. Aynı zamanda bu durum erkekler için de geçerlidir.

XL Beden Kaç Numara Kadın ve Erkek?

XL beden erkeklerde Türkiye standartlarında 54 numaraya denk gelir. Avrupa ölçülerinde ise 36 olarak ifade edilir. Kadınlarda ise XL Türkiye'de 42 Avrupa ölçüleri arasında 32'dir.