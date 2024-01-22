XXL Kaç Beden? Kadın Ve Erkek 2XL Kaç Numara, Hangi Beden Ve Kaç Kilo ve Boya Uygun?

Büyük beden kıyafet giyen kişilerin büyük bir çoğunluğu genelde XXL beden grubunda oluyor. Bu kişiler kıyafet satın alma sürecinde bazen XXL beden bulabilmede sorun yaşayabiliyor. Çünkü bazı kıyafetlerin üzerinde harf bedeni yerine numaralar yazabiliyor. Bu nedenle de XXL bedenindeyseniz hangi numarada kıyafet giydiğinizi de bilmelisiniz. XXL beden konusunda tüm merak ettikleriniz…

XXL Kaç Beden?

XXL bedeninde olan kişiler kıyafet olarak büyük bedeni tercih eden kişilerdir. Bu beden ölçüsü çok farklı kavramlarla ve numaralarla ifade edilebilir. Aynı zamanda kadın ve erkeklerde de değişen ölçülerdir.

2XL Kaç Numara ve Kaç Kilo Oluyor?

2XL bedeni numara olarak hem Türkiye hem de Avrupa standartlarına göre değerlendirilebilir. Çünkü ülkelerin giyim kalıpları birbirinden oldukça farklıdır. XXL bedeni hesaplanırken farklı boy ve kilo ölçüleri de dikkate alınır. Bu açıdan şunları söylemek mümkün olabilir:

1,60 boy ve 65- 70 kilo 2XL beden

1,65 boy ve 70- 75 kilo 2XL beden

1,70 boy ve 75- 80 kilo 2XL beden

Şeklinde bir hesaplama yapılabilir. Kişilerin 5 kilogram fazla ya da eksik olması bedeni değiştiren bir durum değildir. Ancak boy farkı son derece önemlidir.

2XL Beden Ölçüleri

2XL beden Avrupa ve Türkiye standartlarına göre farklı numaralarla ifade edilir. Kıyafet satın alımı sırasında eğer kıyafetlerin etiket kısmında 2XL yazmıyorsa muhtemelen ya sayı olarak bir numara yazar ya da XXL şeklinde yazar.

XXL Beden Kaç Numara Kadın ve Erkek

XXL beden kıyafetler erkekler için 54 numara ile ifade edilir. Aynı şekilde bu bedende kıyafet kullanan kadınlar ise 44 beden olarak kıyafet almalıdır. Ancak bu beden numarası kıyafet kesimi, kıyafetin türü gibi konulara göre farklılık gösterebilir.