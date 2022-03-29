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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:59 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:59

Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Y İle Başlayan Hayvan İsimleri

Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Y İle Başlayan Hayvan İsimleri

İlkokul çağımızda en çok oynadığımız oyunlarda biri olan isim-şehir-hayvan oyunu yetişkinlik dönemlerimizde de oynayabileceğimiz eğlenceli oyunlardan biri olmaya devam etmektedir. Y harfi ile başlayan hayvan isimleri de bu yüzden merak edilmektedir. Y harfi ile başlayan hayvan ismi var mı? İşte yanıtı…

İsim-şehir-hayvan oyununda bazı harfler oldukça zor olmaktadır. Bunlardan biri de Y harfidir. Y harfi ile başlayan hayvan sorulduğunda aklımıza ilk etap da yılan gelebilir. Fakat Y ile başlayan birçok hayvan ismi mevcuttur.

Y İle Başlayan Hayvan

Böcek, kuş, balık gibi birçok türde Y ile hayvan türleri mevcuttur. Y harfi ile başlayan hayvan isimlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Yalıçapkınıgiller
  • Yarasa
  • Yılan
  • Yengeç
  • Yunus
  • Yaldızlı pisi balığı
  • Yılan balığı
  • Yayın balığı
  • Yak
  • Yapok
  • Yelve

Bazı hayvan isimleri oyun esnasında tartışma konusu olmaktadır. Y harfi ile başlayan hayvan sorulduğunda başına yaban gibi ön ek ya da kelime getirilerek isimlendirilen hayvanlar bunlara örnek diyebiliriz. Şansınızı denemeniz için bu listeyi vereceğiz:

  • Yaban atı
  • Yaban eşeği
  • Yaban hindisi
  • Yaban kanaryası
  • Yaban kazı
  • Yaban kedisi
  • Yaban koyunu
  • Yaban köpeği
  • Yaban sığırı
  • Yağmurkuşu
  • Yahudi balığı
  • Yakancı pars
  • Yan yüzgeçliler
  • Yapışkan balığı
  • Yaprakhoplar
  • Yar kırlangıcı
  • Yarımaymunlar
  • Yeleli sırtlan
  • Yelkenkuyruk
  • Yengeç örümcek
  • Yılan kuşu
  • Yırtıcı yüzer kınkanatlı
  • Yırtmaçlı balık
  • Yol kesen sinek
  • Yollu mor kelebek
  • Yonca sapı oyucusu
  • Yosun hayvanlar
  • Yufka güvesi
  • Yuvarlak kurtlar
  • Yüzgeçayaklılar
  • Yüzücü ördek

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Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Y İle Başlayan Hayvan İsimleri
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