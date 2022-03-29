Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? Y İle Başlayan Hayvan İsimleri

İsim-şehir-hayvan oyununda bazı harfler oldukça zor olmaktadır. Bunlardan biri de Y harfidir. Y harfi ile başlayan hayvan sorulduğunda aklımıza ilk etap da yılan gelebilir. Fakat Y ile başlayan birçok hayvan ismi mevcuttur.

Y İle Başlayan Hayvan

Böcek, kuş, balık gibi birçok türde Y ile hayvan türleri mevcuttur. Y harfi ile başlayan hayvan isimlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:

Yalıçapkınıgiller

Yarasa

Yılan

Yengeç

Yunus

Yaldızlı pisi balığı

Yılan balığı

Yayın balığı

Yak

Yapok

Yelve

Bazı hayvan isimleri oyun esnasında tartışma konusu olmaktadır. Y harfi ile başlayan hayvan sorulduğunda başına yaban gibi ön ek ya da kelime getirilerek isimlendirilen hayvanlar bunlara örnek diyebiliriz. Şansınızı denemeniz için bu listeyi vereceğiz: