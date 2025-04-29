Y İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı Y İle Başlayan Ünlü Futbolcu İsimleri
Futbol dünyası sadece yeteneklerle değil, bu yetenekleri temsil eden isimlerle de hafızalara kazınır. Bu bağlamda futbolcuları alfabetik olarak incelemek, iz bırakan isimleri hatırlamak için keyifli bir yöntem sunar. “Y” harfi de bu nadir harflerden biridir. Y ile başlayan futbolcular kimler sorusu, futbolseverleri hem nostaljik isimlerle hem de günümüz yıldızlarıyla buluşturan kapsamlı bir listeye yönlendirir. Yerli ve yabancı y ile başlayan ünlü futbolcu isimleri futbol tarihine ışık tutar.
Y harfiyle başlayan futbolcuları düşündüğümüzde, pek çok ismin varlığı dikkat çeker. Bu oyuncular, farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda kariyer sürdürmüş olsa da, ortak noktaları isimlerinin aynı harfle başlamasıdır. Y ile başlayan futbolcular kimler şeklindeki bir arayış, hem Türk futbol tarihine hem de dünya liglerine dair zihinlerde iz bırakan pek çok ismi bir araya getirebilir. Yerli ve yabancı y ile başlayan ünlü futbolcu isimleri hafızalarda yer etmiş isimlerden oluşur.
Y İle Başlayan Futbolcular Kimler?
- Youssef En-Nesyri
- Yassine Chikhaoui
- Yann Sommer
- Yevgeny Aldonin
- Yuki Kobayashi
- Yaya Sanogo
- Yoel Rodríguez
- Yuto Iwasaki
- Yakubu Aiyegbeni
- Yasser Al-Shahrani
- Yassine Kechta
- Yevhen Seleznyov
- Younès Belhanda
- Yasuhito Endō
- Yasin Öztekin
- Yusuf Yazıcı
- Yıldıray Baştürk
- Yasin Pehlivan
- Yekta Kurtuluş
- Yalçın Ayhan
- Yasin Çakmak
- Yusuf Şimşek
- Yunus Akgün
- Yasin Avcı
Yerli ve Yabancı Y İle Başlayan Ünlü Futbolcu İsimleri
Yerli Futbolcular:
- Yiğit İncedemir
- Yunus Emre Sel
- Yılmaz Vural
- Yusuf Erdoğan
- Yasin Güreler
- Yiğithan Güveli
- Yusuf Karayiğit
- Yasin Dülger
- Yalçın Kayan
- Yavuz Aygün
Yabancı Futbolcular:
- Yaya Touré
- Youssoufa Moukoko
- Yevhen Konoplyanka
- Yannick Carrasco
- Yacine Brahimi
- Yuto Nagatomo
- Yassine Bounou (Bono)
- Youssouf Sabaly
- Yerry Mina
- Yoann Gourcuff
- Yangel Herrera