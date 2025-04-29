Y İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı Y İle Başlayan Ünlü Futbolcu İsimleri

Y harfiyle başlayan futbolcuları düşündüğümüzde, pek çok ismin varlığı dikkat çeker. Bu oyuncular, farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda kariyer sürdürmüş olsa da, ortak noktaları isimlerinin aynı harfle başlamasıdır. Y ile başlayan futbolcular kimler şeklindeki bir arayış, hem Türk futbol tarihine hem de dünya liglerine dair zihinlerde iz bırakan pek çok ismi bir araya getirebilir. Yerli ve yabancı y ile başlayan ünlü futbolcu isimleri hafızalarda yer etmiş isimlerden oluşur.

Y İle Başlayan Futbolcular Kimler?

Youssef En-Nesyri

Yassine Chikhaoui

Yann Sommer

Yevgeny Aldonin

Yuki Kobayashi

Yaya Sanogo

Yoel Rodríguez

Yuto Iwasaki

Yakubu Aiyegbeni

Yasser Al-Shahrani

Yassine Kechta

Yevhen Seleznyov

Younès Belhanda

Yasuhito Endō

Yasin Öztekin

Yusuf Yazıcı

Yıldıray Baştürk

Yasin Pehlivan

Yekta Kurtuluş

Yalçın Ayhan

Yasin Çakmak

Yusuf Şimşek

Yunus Akgün

Yasin Avcı

Yerli ve Yabancı Y İle Başlayan Ünlü Futbolcu İsimleri

Yerli Futbolcular:

Yiğit İncedemir

Yunus Emre Sel

Yılmaz Vural

Yusuf Erdoğan

Yasin Güreler

Yiğithan Güveli

Yusuf Karayiğit

Yasin Dülger

Yalçın Kayan

Yavuz Aygün

Yabancı Futbolcular: