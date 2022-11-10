Y İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Y Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Y ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna birçok kelimeyi sıralayarak yanıt vermek mümkün olabilir. Alfabenin en sonlarda yer alan harfi olan Y birçok kelimenin ilk harfi konumundadır. Bu bakımdan y ile başlayan kelimeler için de çok geniş bir kelime listesi hazırlamak mümkün olabilir. Özellikle y ile başlayan İngilizce kelimeler sayı olarak fazladır. Türkçe ve İngilizce y harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler hakkında tüm detaylar haberimizin devamında paylaşıldı.

Y İle Başlayan Kelimeler

Y harfi ile başlayan kelimeler birçok farklı nedenle merak edilir. Kelime oyunlarında, okul etkinliklerinde, oyun ve derslerde bu harf ile başlayan kelimelere oldukça gereksinim duyulur. Alfabenin en önemli harfleri arasında yer alan y harfi aynı zamanda kaynaştırma ünsüzü olarak da bilinir. Birçok farklı dil bilgisi kuralı içerisinde kilit bir görev üstlenen harfler arasında yer alır. Bunlara ek olarak da çeşitli kelimelerin ilk harfi olarak kullanılır. Türkçede y harfi ile başlayan yaklaşık olarak 2176 tane kelime bulunur. En çok kullanılan kelimeler arasında ise şunlar yer alır:

Yabancılaştırma

Yakınlaştırmak

Yabani

Yabancı

Yadigar

Yadsıma

Yağsız

Yahudi

Yanlış

Yansız

Gibi kelimeler y harfi ile başlayan kelimelere örnek gösterilebilir. Her kelimenin kendine göre bir anlamı vardır ve cümle içerisindeki kullanımları farklılık gösterir.

Y İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Y harfi ile başlayan 5 harfli birçok kelime vardır. Sayısı oldukça fazla olduğundan tüm kelimeleri bir arada vermek mümkün olmayabilir. Bu kelimeler içerisinde en çok kullanılan 5 harfli kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir:

Yaban

Yafta

Yağcı

Yağış

Yağlı

Yalın

Yamak

Yaman

Yamuk

Kelimeleri 5 harften oluşan ve her birinin başında y harfi bulunan kelimelerdir.

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Y harfi İngilizcede de çok fazla kullanılan bir harftir. Bu harf ile başlayan kelimeler farklı uzunluklarda olabilir. Özellikle İngilizce öğrenme aşamasında hemen herkesin bilmesi gereken kelimelerdir. Y harfi ile başlayan ve sık kullanılan İngilizce kelimeler şunlardır:

Yankee

Year

Yearbook

Yellow

Yester

Yesterday

Kelimeleri İngilizce olup günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Hemen herkes İngilizce dilini öğrenirken bu kelimeleri de bilmek durumundadır. Dizi ve film izlerken yine karşınıza çok sık çıkan bu kelimeler yazılışından farklı bir okunuşa sahip olsa da ortak özellikleri y harfi ile başlıyor olmasıdır.