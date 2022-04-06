Y İle Başlayan Şehir: Türkiye’de Y Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünya üzerinde ise y ile şehir isimleri bulmak daha kolaydır. Yabancı dilde sıklıkla kullanılan ve isimlere yer verilen harflerden biri y harfidir. Bu yazımızda y harfiyle başlayan tüm şehir isimlerine yer veriyoruz.
· Yozgat
İç Anadolu'nun merkezinde yer alan bu küçük ilimiz, sevimli küçüklüktedir. Yüz sekiz bin nüfuslu bu ilimiz başkent Ankara'ya 217 kilometre uzaklıktadır.
· Yalova
Türkiye'nin en küçük ili olan Yalova, Armutlu yarımadasına kıyısı bulunur. Marmara bölgesinde yer alan Yalova 1995 yılında kurulmuştur.
Ülkemizde iki adet y ile başlayan şehir bulunuyor. Gelin, dünya üzerinde y ile başlayan şehirler nelerdir? Hep birlikte göz atalım.
• Yagoua
Kamerun'un bir şehri olan Yagoua, kuzey kesimde yer alır. Mayo Danay'ın başkentidir.
• Yakataga
Amerika'da bulunan bu şehir, Alaska eyaletinde yer alır.
• Yakima
Yine Amerika'ya ait bu şehir, Washington eyaletine bağlı bir şehirdir.
• Yakutat
Amerika'da yer alan ve Alaska eyaletine bağlı olan bu şehir, Kızılderili nüfusunu bünyesinde barındırır.
• Yakutia
Rusya'nın şehirlerinden biri olan Yakutistan olarak da bilinir. Türk kökenli bir halk olan Yakutlar, kendilerine Saha Cumhuriyet'li derler.
• Yalata Mission
İlginç bir isme sahip bu şehir Avustralya ülkesi sınırlarındadır.
• Yalinga
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin alt vilayeti olan Haute Kotto'da yer almaktadır.
• Yalumet
Papua Yeni Gine'de yer alan Yalumet şehri yemyeşil doğasıyla bilinir.
• Yam Island
Avustralya'da yer alan bu şehir, kaplumbağa destekli ada olarak da tanınıyor.
• Yamagata
Japonya'nın Tomoha bölgesinde yer alan Yamagata, bir prefektörlüktür.
• Yambol
Bulgaristan'da bulunan bu şehir, Yanbolu olarak da adlandırılmaktadır.
• Yancheng
Çin Jiangsu eyaletinde yer alan Yancheng, birçok turistik yere ev sahipliği yapar.
• Yandina
Avustralya'da kırsal kasaba olan Yandina, önceki yıllarda yaklaşık üç bin kadar nüfusu olduğu tespit edilmiştir.
• Yangon
Myanmar (Burma)'da yer alan bu şehir, ülkenin en büyük şehri olmasının yanı sıra başkenttir.
• Yanji
Çin Jilin'de yer alan şehir, Çin ve Kore arasında önemli bir ticari şehirdir.
• Yasawa Island
Fiji'nin batısında yer alan bir ada şehridir.
• Yasuj
İran'ın havalimanının bulunduğu bir şehirdir.
• Yatele
Birleşik Krallık, Ingiltere'de yer alan ve önemli turistik beldeleri bulunan bir şehirdir.
• Yaviza
Panama'nın Güneydoğu kısmında yer alan bu şehir, Amerika-Panama otoyolu üzerindedir.
• Ye
Burmaya da bir diğer adı ile Myanmar ülkesindeki bu şehir ise Güney kısımda yer alır ve adını meşhur Ye Nehri'nden alır.
• Yeosu
Güney Kore, Jeolla'da bulunan bir şehirdir.
• Yeovil
Birleşik Krallık, İngiltere'nin bir parçası olan bu şehir, futbol kulübü ile ünlüdür.
• Yerevan
Ermenistan'ın en büyük şehri olan Yerevan, Erivan adıyla da tanınır. Ağrı Dağı'nın en doğusunda yer alan bu şehir, acı bir tarihle doludur.
Y harfi ile birçok şehir bulunuyor. Dünyadaki diğer y harfli şehirleri ve hangi ülkede olduklarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
• Yes Bay
Amerika
• Yeva
Papua Yeni Gine
• Yibin
Çin
• Yogyakarta-Java Island
Endonezya
• Yokohama
Japonya
• Yola
Nijerya
• Yorkton
Kanada
• Yoro
Honduras
• Yosemite Ntl Park
Amerika
• Yoshkar-Ola
Rusya
• Yotvata
İsrail
• Yurimaguas
Peru
• Yuruf Papua Island
Endonezya