Y İle Başlayan Şehir: Türkiye’de Y Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünya üzerinde ise y ile şehir isimleri bulmak daha kolaydır. Yabancı dilde sıklıkla kullanılan ve isimlere yer verilen harflerden biri y harfidir. Bu yazımızda y harfiyle başlayan tüm şehir isimlerine yer veriyoruz.

Türkiye'de Y Harfi İle Şehir İsimleri Nelerdir?

· Yozgat

İç Anadolu'nun merkezinde yer alan bu küçük ilimiz, sevimli küçüklüktedir. Yüz sekiz bin nüfuslu bu ilimiz başkent Ankara'ya 217 kilometre uzaklıktadır.

· Yalova

Türkiye'nin en küçük ili olan Yalova, Armutlu yarımadasına kıyısı bulunur. Marmara bölgesinde yer alan Yalova 1995 yılında kurulmuştur.

Y İle Başlayan Şehirler Nelerdir?



Ülkemizde iki adet y ile başlayan şehir bulunuyor. Gelin, dünya üzerinde y ile başlayan şehirler nelerdir? Hep birlikte göz atalım.

• Yagoua

Kamerun'un bir şehri olan Yagoua, kuzey kesimde yer alır. Mayo Danay'ın başkentidir.

• Yakataga

Amerika'da bulunan bu şehir, Alaska eyaletinde yer alır.

• Yakima

Yine Amerika'ya ait bu şehir, Washington eyaletine bağlı bir şehirdir.

• Yakutat

Amerika'da yer alan ve Alaska eyaletine bağlı olan bu şehir, Kızılderili nüfusunu bünyesinde barındırır.

• Yakutia

Rusya'nın şehirlerinden biri olan Yakutistan olarak da bilinir. Türk kökenli bir halk olan Yakutlar, kendilerine Saha Cumhuriyet'li derler.

• Yalata Mission

İlginç bir isme sahip bu şehir Avustralya ülkesi sınırlarındadır.

• Yalinga

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin alt vilayeti olan Haute Kotto'da yer almaktadır.

• Yalumet

Papua Yeni Gine'de yer alan Yalumet şehri yemyeşil doğasıyla bilinir.

• Yam Island

Avustralya'da yer alan bu şehir, kaplumbağa destekli ada olarak da tanınıyor.

• Yamagata

Japonya'nın Tomoha bölgesinde yer alan Yamagata, bir prefektörlüktür.

• Yambol

Bulgaristan'da bulunan bu şehir, Yanbolu olarak da adlandırılmaktadır.

• Yancheng

Çin Jiangsu eyaletinde yer alan Yancheng, birçok turistik yere ev sahipliği yapar.

• Yandina

Avustralya'da kırsal kasaba olan Yandina, önceki yıllarda yaklaşık üç bin kadar nüfusu olduğu tespit edilmiştir.

• Yangon

Myanmar (Burma)'da yer alan bu şehir, ülkenin en büyük şehri olmasının yanı sıra başkenttir.

• Yanji

Çin Jilin'de yer alan şehir, Çin ve Kore arasında önemli bir ticari şehirdir.

• Yasawa Island

Fiji'nin batısında yer alan bir ada şehridir.

• Yasuj

İran'ın havalimanının bulunduğu bir şehirdir.

• Yatele

Birleşik Krallık, Ingiltere'de yer alan ve önemli turistik beldeleri bulunan bir şehirdir.

• Yaviza

Panama'nın Güneydoğu kısmında yer alan bu şehir, Amerika-Panama otoyolu üzerindedir.

• Ye

Burmaya da bir diğer adı ile Myanmar ülkesindeki bu şehir ise Güney kısımda yer alır ve adını meşhur Ye Nehri'nden alır.

• Yeosu

Güney Kore, Jeolla'da bulunan bir şehirdir.

• Yeovil

Birleşik Krallık, İngiltere'nin bir parçası olan bu şehir, futbol kulübü ile ünlüdür.

• Yerevan

Ermenistan'ın en büyük şehri olan Yerevan, Erivan adıyla da tanınır. Ağrı Dağı'nın en doğusunda yer alan bu şehir, acı bir tarihle doludur.



Y Harfi İle Başlayan Diğer Şehirler Nelerdir?

Y harfi ile birçok şehir bulunuyor. Dünyadaki diğer y harfli şehirleri ve hangi ülkede olduklarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

• Yes Bay

Amerika

• Yeva

Papua Yeni Gine

• Yibin

Çin

• Yogyakarta-Java Island

Endonezya

• Yokohama

Japonya

• Yola

Nijerya

• Yorkton

Kanada

• Yoro

Honduras

• Yosemite Ntl Park

Amerika

• Yoshkar-Ola

Rusya

• Yotvata

İsrail

• Yurimaguas

Peru

• Yuruf Papua Island

Endonezya