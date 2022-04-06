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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:08 Son Güncelleme: 6.4.2022 15:08

Y İle Başlayan Şehir: Türkiye’de Y Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Y İle Başlayan Şehir: Türkiye’de Y Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünyada y harfi ile başlayan birçok şehir bulmak mümkündür. Ancak, Türkiye’de y harfi ile başlayan şehir sayısı oldukça azdır. Türkiye sınırları içerisinde yalnızca iki adet y ile başlayan şehir bulunuyor. Y harfi alfabemizde yirmi sekizinci sıradadır. Yani son sıralarda yer alır. Y harfi sessiz harflerden biri olduğu için ülkemizde şehir isimlerine pek fazla yer verilmemiştir.

Dünya üzerinde ise y ile şehir isimleri bulmak daha kolaydır. Yabancı dilde sıklıkla kullanılan ve isimlere yer verilen harflerden biri y harfidir. Bu yazımızda y harfiyle başlayan tüm şehir isimlerine yer veriyoruz.

Türkiye'de Y Harfi İle Şehir İsimleri Nelerdir?

· Yozgat
İç Anadolu'nun merkezinde yer alan bu küçük ilimiz, sevimli küçüklüktedir. Yüz sekiz bin nüfuslu bu ilimiz başkent Ankara'ya 217 kilometre uzaklıktadır.

· Yalova
Türkiye'nin en küçük ili olan Yalova, Armutlu yarımadasına kıyısı bulunur. Marmara bölgesinde yer alan Yalova 1995 yılında kurulmuştur.

Y İle Başlayan Şehirler Nelerdir?


Ülkemizde iki adet y ile başlayan şehir bulunuyor. Gelin, dünya üzerinde y ile başlayan şehirler nelerdir? Hep birlikte göz atalım.

• Yagoua
Kamerun'un bir şehri olan Yagoua, kuzey kesimde yer alır. Mayo Danay'ın başkentidir.

• Yakataga
Amerika'da bulunan bu şehir, Alaska eyaletinde yer alır.

• Yakima
Yine Amerika'ya ait bu şehir, Washington eyaletine bağlı bir şehirdir.

• Yakutat
Amerika'da yer alan ve Alaska eyaletine bağlı olan bu şehir, Kızılderili nüfusunu bünyesinde barındırır.

• Yakutia
Rusya'nın şehirlerinden biri olan Yakutistan olarak da bilinir. Türk kökenli bir halk olan Yakutlar, kendilerine Saha Cumhuriyet'li derler.

• Yalata Mission
İlginç bir isme sahip bu şehir Avustralya ülkesi sınırlarındadır.

• Yalinga
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin alt vilayeti olan Haute Kotto'da yer almaktadır.

• Yalumet
Papua Yeni Gine'de yer alan Yalumet şehri yemyeşil doğasıyla bilinir.

• Yam Island
Avustralya'da yer alan bu şehir, kaplumbağa destekli ada olarak da tanınıyor.

• Yamagata
Japonya'nın Tomoha bölgesinde yer alan Yamagata, bir prefektörlüktür.

• Yambol
Bulgaristan'da bulunan bu şehir, Yanbolu olarak da adlandırılmaktadır.

• Yancheng
Çin Jiangsu eyaletinde yer alan Yancheng, birçok turistik yere ev sahipliği yapar.

• Yandina
Avustralya'da kırsal kasaba olan Yandina, önceki yıllarda yaklaşık üç bin kadar nüfusu olduğu tespit edilmiştir.

• Yangon
Myanmar (Burma)'da yer alan bu şehir, ülkenin en büyük şehri olmasının yanı sıra başkenttir.

• Yanji
Çin Jilin'de yer alan şehir, Çin ve Kore arasında önemli bir ticari şehirdir.

• Yasawa Island
Fiji'nin batısında yer alan bir ada şehridir.

• Yasuj
İran'ın havalimanının bulunduğu bir şehirdir.

• Yatele
Birleşik Krallık, Ingiltere'de yer alan ve önemli turistik beldeleri bulunan bir şehirdir.

• Yaviza
Panama'nın Güneydoğu kısmında yer alan bu şehir, Amerika-Panama otoyolu üzerindedir.

• Ye
Burmaya da bir diğer adı ile Myanmar ülkesindeki bu şehir ise Güney kısımda yer alır ve adını meşhur Ye Nehri'nden alır.

• Yeosu
Güney Kore, Jeolla'da bulunan bir şehirdir.

• Yeovil
Birleşik Krallık, İngiltere'nin bir parçası olan bu şehir, futbol kulübü ile ünlüdür.

• Yerevan
Ermenistan'ın en büyük şehri olan Yerevan, Erivan adıyla da tanınır. Ağrı Dağı'nın en doğusunda yer alan bu şehir, acı bir tarihle doludur.


Y Harfi İle Başlayan Diğer Şehirler Nelerdir?

Y harfi ile birçok şehir bulunuyor. Dünyadaki diğer y harfli şehirleri ve hangi ülkede olduklarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

• Yes Bay
Amerika

• Yeva
Papua Yeni Gine

• Yibin
Çin

• Yogyakarta-Java Island
Endonezya

• Yokohama
Japonya

• Yola
Nijerya

• Yorkton
Kanada

• Yoro
Honduras

• Yosemite Ntl Park
Amerika

• Yoshkar-Ola
Rusya

• Yotvata
İsrail

• Yurimaguas
Peru

• Yuruf Papua Island
Endonezya

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Y İle Başlayan Şehir: Türkiye’de Y Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri
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