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Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:22 Son Güncelleme: 10.10.2022 16:22

Y Kuşağı Hangi Yıllar Arası Doğmuştur? Y Kuşağı Nedir, Kimlere Denir, Kaç Yılında Başlıyor ve Özellikleri Neler?

Y Kuşağı Hangi Yıllar Arası Doğmuştur? Y Kuşağı Nedir, Kimlere Denir, Kaç Yılında Başlıyor ve Özellikleri Neler?

İnsanların doğduğu dönem içerisinde yaşananlar ele alınarak kuşaklar oluşturulmuştur. Pek çok insan X, Y, Z kuşakları hakkında çeşitli bilgilere denk gelmiştir. Özellikle sosyal medyanın etkisi ile kuşaklar hakkında yapılan araştırmaların artmasını sağladı. Bu yazımızda sizin için Y kuşağı nedir, kimlere denir, özellikleri nelerdir sorularının yanıtını inceledik. Eğer siz de Y kuşağı hangi yıllara arası doğmuştur diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Günümüzde büyük ölçüde hayatta olan kuşaklar; Sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ve alfa kuşağı olarak biliniyor. En sık karşılaşılan kuşaklar ise X, Y ve Z kuşakları oluyor. Nesiller arası yaşanan farklılıklar nedeni ile Y kuşağı hangi yıllar arasında doğmuştur sorusu gündeme geliyor. Peki, Y kuşağı nedir, kimlere denir, özellikleri nelerdir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Y Kuşağı Hangi Yıllar Arasında Doğmuştur?

Sıklıkla karşılaşılan kuşaklar arasında yer alan Y kuşağı nedir diye düşünüyorsanız yanıtını hızlıca verelim. Efsane nesil olarak da adlandırılan Y kuşağı, 1980-1999 arasında doğmuş olan nesle deniliyor. Hem sokakta oynayarak büyüyen hem de teknolojiye ayak uydurmayı başarmış olan bir nesildir.

Y Kuşağı Özellikleri Nelerdir?

Y kuşağı adını İngilizcede yer alan "WHY" kelimesinden alıyor. Sorgulayıcı yapılarından dolayı bu adı alan Y kuşağının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Farkındalık bilinçleri yüksektir.
  • Dünyadaki gelişmelere açıktır.
  • Sorgulamaya ve araştırmaya meraklıdır.
  • İşyerinde esnekliğe önem verirler.
  • Evlenme oranları düşüktür.
  • Aileyle yaşamaya meyillidirler.
  • Kendi yaş grubunun düşüncelerine önem verirler.
  • Kendilerini sosyal medya üzerinde rahat ifade ederler.
  • Kolay tatmin olmazlar.

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Y Kuşağı Hangi Yıllar Arası Doğmuştur? Y Kuşağı Nedir, Kimlere Denir, Kaç Yılında Başlıyor ve Özellikleri Neler?
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