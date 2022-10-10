Y Kuşağı Hangi Yıllar Arası Doğmuştur? Y Kuşağı Nedir, Kimlere Denir, Kaç Yılında Başlıyor ve Özellikleri Neler?

Günümüzde büyük ölçüde hayatta olan kuşaklar; Sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ve alfa kuşağı olarak biliniyor. En sık karşılaşılan kuşaklar ise X, Y ve Z kuşakları oluyor. Nesiller arası yaşanan farklılıklar nedeni ile Y kuşağı hangi yıllar arasında doğmuştur sorusu gündeme geliyor. Peki, Y kuşağı nedir, kimlere denir, özellikleri nelerdir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Y Kuşağı Hangi Yıllar Arasında Doğmuştur?

Sıklıkla karşılaşılan kuşaklar arasında yer alan Y kuşağı nedir diye düşünüyorsanız yanıtını hızlıca verelim. Efsane nesil olarak da adlandırılan Y kuşağı, 1980-1999 arasında doğmuş olan nesle deniliyor. Hem sokakta oynayarak büyüyen hem de teknolojiye ayak uydurmayı başarmış olan bir nesildir.

Y Kuşağı Özellikleri Nelerdir?

Y kuşağı adını İngilizcede yer alan "WHY" kelimesinden alıyor. Sorgulayıcı yapılarından dolayı bu adı alan Y kuşağının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: