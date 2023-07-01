Yaban Karakterleri - Yaban Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kurtuluş Savaşı konulu tezli romanında yer alan Yaban karakterleri sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda farklı kesimleri yansıtan Yaban kişileri detaylı olarak ele alınmalıdır. Çünkü Yaban romanı kahramanları ve özellikleri açıklandığı takdirde bu eserin okuyucuya vermek istediği mesaj daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. Dolayısıyla Yaban karakter analizi yapılırken başkişinin yanı sıra yardımcı kahramanlara da değinilmelidir.

Yaban Karakterleri İncelemesi

Tarihi ve sosyal romanlar arasında yer alan Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1932 yılında yayımlanan eserlerindendir. Öyküleyici ve betimleyici anlatımın kullanıldığı bu eserin tezli roman olarak nitelendirildiği söylenebilir. Yaban romanının başkişisi Ahmet Celal karakteridir. Kurtuluş Savaşı temasının işlendiği bu eserde ana karakter olan Ahmet Celal'in bakış açısı, deneyimleri ve dönüşümü temel alınmıştır. Aydın kesim ile halk arasındaki kopukluğun ele alındığı bu esere konu olan ve yardımcı karakterler arasında bulunan Yaban kişileri, romanın ana düşüncesinin pekiştirilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda Yaban romanı kahramanları ve özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: