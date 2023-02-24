Yaban Mersini Ağacı Özellikleri - Yaban Mersini Ağacı Türkiye’de Nerede ve Nasıl Yetişir, Ne Kadar Büyür?

Yaban mersini ağacı, toplumumuzda sevilen meyve ağaçlarından biridir. Bu kapsamda meyvenin kolay temin edilebileceğini de söylememiz gerekir. Yaban mersini ağacı nerede yetişir? Ağacın nasıl yetiştirildiği de merak edilenler arasındadır. Yaban mersini ağacı nasıl yetişir ve ağaç ne kadar büyür? Ağacı yetiştirmek isteyenler için ağacın yılda kaç kez meyve verdiği de üzerinde durulması gereken bir konudur. Yaban mersini ağacı kaç yılda meyve verir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yaban Mersini Ağacı Nerede Yetişir?

Yaban mersini ülkemizde ve dünyada beğenerek tüketilen bir meyvedir. Söz konusu meyvenin anavatanı Kuzey Amerika'dır. Bunun yanı sıra Polonya, Kanada, Almanya ve Meksika da yaban mersini ağacının yetiştiriciliğinde ön plana çıkar. Yaban mersini ülkemizde de yetiştirilen bir meyvedir. Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Sürmene, Erzurum ve Uludağ bu kapsamda öne çıkan merkezler arasındadır.

Yaban mersini ağacı fundagiller familyasına mensuptur. Ağaç çok dallı olup odunumsu bir yapıya sahiptir. Bu özelliği ile ağacın dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dayanıklı yapısı, ağacın yetiştirildiği coğrafyayı da doğrudan etkiler.

Yaban Mersini Ağacı Nasıl Yetişir?

Yaban mersini ağacı farklı iklim koşullarına uyum sağlama özelliğine sahiptir. Saksıda ve bahçenizde dahi ağacı kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Söz konusu ağaç güneş ışığından hoşlanır. Ağacın ilkbahar ya da sonbaharda dikilmesi çok daha uygundur. Suyu da çok seven bu ağacın gövdesi su geçirgenliği yüksek özelliğe sahiptir. Ağacın kök kısmının sürekli nemli kalması gerekir.

Yaban mersini ağacı 1-2 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlar. Ağacın en verimli hasat dönemi 5-6 yaş aralığıdır. Yaban mersini yılda bir kez meyve verir. Söz konusu ağaç çok fazla büyümez. Boy ortalaması 20-50 cm arasındadır.