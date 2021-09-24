Yabancı Eş Anlamlısı – Yabancı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük hayatta, tanımadık bir kişi veya durumun ifadesi için, özetle her alanda yoğun olarak kullanılan sözcükler arasında "yabancı" kelimesi yer alıyor. Sık sık tercih edilmesi nedeniyle de "yabancı eş anlamlısı" yoğun olarak araştırılıyor. İkaz kelimesine yakın anlam taşıyan ya da eş anlamlısı olan sözcüğü bulmak için eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardıma yetişiyor. Buna göre, yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, her alanda sık kullanılan yabancı sözcüğü eş anlamlı kelimesi...

YABANCI EŞ ANLAMLISI

Yabancı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler acayip, bigane, bilinmeyen, defa, ecnebi, el, garip, ilgisiz, yad, yönetim ve zavallı sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

YABANCI NEDEMEK?

[sıfat] Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi

"Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok." (Ruşen Eşref Ünaydın)

"Çocukluğumdan beri aşina olduğum ses bana yabancı geldi." (Halide Edip Adıvar)

"Yabancısı olmadığımız ikinci kattaki küçük odaya yerleştik." (Yusuf Ziya Ortaç)

Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge

"Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım." (Memduh Şevket Esendal)

Tanınmayan, bilinmeyen, yad

"Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı." (Yusuf Ziya Ortaç)

Aynı türden, aynı çeşitten olmayan

"Yağın içinde yabancı maddeler var."

Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan

"Bu uygulamanın yabancısıyım."

Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan

"Yabancı arabalar buraya park edemez."