Yabancı Eş Anlamlısı – Yabancı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük hayatta, tanımadık bir kişi veya durumun ifadesi için, özetle her alanda yoğun olarak kullanılan sözcükler arasında "yabancı" kelimesi yer alıyor. Sık sık tercih edilmesi nedeniyle de "yabancı eş anlamlısı" yoğun olarak araştırılıyor. İkaz kelimesine yakın anlam taşıyan ya da eş anlamlısı olan sözcüğü bulmak için eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardıma yetişiyor. Buna göre, yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, her alanda sık kullanılan yabancı sözcüğü eş anlamlı kelimesi...
YABANCI EŞ ANLAMLISI
Yabancı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler acayip, bigane, bilinmeyen, defa, ecnebi, el, garip, ilgisiz, yad, yönetim ve zavallı sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.
YABANCI NEDEMEK?
"Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok." (Ruşen Eşref Ünaydın)
"Çocukluğumdan beri aşina olduğum ses bana yabancı geldi." (Halide Edip Adıvar)
"Yabancısı olmadığımız ikinci kattaki küçük odaya yerleştik." (Yusuf Ziya Ortaç)
"Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım." (Memduh Şevket Esendal)
"Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı." (Yusuf Ziya Ortaç)
"Yağın içinde yabancı maddeler var."
"Bu uygulamanın yabancısıyım."
"Yabancı arabalar buraya park edemez."