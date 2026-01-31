Sınıfta Türkçe dönemi: Yabancı öğretmenlere ileri seviye dil şartı

B1 AKADEMİK ANLATIMA YETMİYOR

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Eğitim 5.0 temalı sempozyumda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, B1 seviyesinin temel iletişim ve seyahat yeterliliğini ifade ettiğini belirterek, "Yedinci sınıfa fen bilgisi dersi anlatacak bir öğretmenin akademik anlatım yapabilecek düzeyde Türkçe bilmesi gerekir. Bu nedenle yabancı öğretmenler için C1 yeterliliğini zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

HANGİ DERS, HANGİ DİLDE?

Güner, yabancı öğretmenlerin hangi dersleri hangi koşullarda verebileceğine ilişkin sınırların net olduğunu vurguladı. Buna göre yalnızca hazırlık sınıfı bulunan liselerde, fen ve matematik dersleri bakanlık izniyle yabancı dilde okutulabilecek. İlkokul ve ortaokul düzeyinde ise yabancı dil dersleri dışındaki tüm derslerin Türkçe verilmesi zorunlu olacak.

ÖSYM KRİTERİ ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada C1 yeterliliğinin, ÖSYM tarafından tanımlanan yabancı dil sınavları ve eşdeğerlik tablosu esas alınarak değerlendirileceğini ifade eden Güner, "C1 seviyesi, o dile hâkim olmayı, akıcı konuşmayı ve etkili öğretim yapabilmeyi ifade eder. Bu yeterliliği belgeleyemeyen öğretmenlerin sınıfta ders anlatması mümkün olmayacak" diye konuştu.

DİL EĞİTİMİ VAR, KÜLTÜR DAYATMASI YOK

Yabancı dil öğretimiyle kültürel aktarımın birbirine karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Güner, eğitimin temelinin Türkçe olduğunu vurguladı. Dil öğretiminin önemli olduğunu ancak okulda yabancı kavramlar üzerinden kültürel bir yönlendirme yapılmasının doğru olmadığını belirten Güner, "Eğitim milli olmak zorunda. Çocuğun kavramsal gelişimi önce Türkçe ile sağlanmalı, ardından yabancı dil becerileri kazandırılmalı" dedi.

700 OKUL MERCEK ALTINDA

Bakanlığın dil konusundaki yaklaşımının yalnızca öğretmenlerle sınırlı olmadığını söyleyen Güner, ruhsata aykırı yabancı isim kullanan 700'ün üzerinde özel okulun mercek altına alındığını açıkladı. Özellikle okul öncesi kurumlarda yaygınlaşan yabancı ifadelerin tabelalardan kaldırıldığını belirten Güner, okul öncesi dönemde Türkçenin kavramsal gelişim açısından belirleyici rol oynadığını ifade etti.

HANGİ DERSLER YABANCI DİLDE OKUTULABİLİR?

*Sadece hazırlık sınıfı bulunan liselerde, Fen ve matematik dersleri

*Bakanlık izniyle İlkokul ve ortaokulda yabancı dil dışındaki tüm dersler Türkçe