Yabgu Ne Demek? Eski Türklerde Yabgu Nedir, Kime Denir Ve Nereyi Yönetir?

Dil tarihimize baktığımız zaman, anlamını bilip bilmediğimiz yüzlerce kelime görebiliriz. Yabgu kelimesi de Türkçe tarihinde yeri olan bir kelimedir. Tarihle iç içe olan kimseler 'yabgu nedir?' sorusunun cevabını elbette bilir ancak bilmeyen vatandaşlar 'yabgu ne demek' sualini sormaktadır. Peki, tarihte yabgu kime denir? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Yabgu Ne Demek, Kime Denir?

Tarih kaynaklarında sıkça karşımıza çıkan yabgu kelimesinin sözlük anlamı, Eski Türklerde hükümdardan sonra yetkili kişidir.

Orta Asya Türk Devletlerinin hükümdarları yani kağanlardan sonra en yetkili olan kişilere 'yabgu' ismi verilirdi. Ayrıca bazı dönemlerde direkt hükümdarın kendisi de yabgu ismini almıştır. Ancak genel olarak hükümdar yani kağandan sonraki en yetkili kişiye yabgu denirdi. Eski Türk Devletlerindeki Yabgunun konumu Osmanlı Devleti'nin yönetimindeki vezir konumu ile benzemektedir. Tarihi kaynaklarda ilk yabgu, Göktürk Devleti'nin kurucusu ve hükümdarı Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Yabgu'dur.

Yabgu Nereyi Yönetir?

İslamiyet öncesi Orta Asya topraklarında var olan Türk Devletlerinde kağandan ( hükümdar) sondaki ilk yetkili kişi ve kağan yardımcısı olan yabgu, devlet topraklarının batı kısmını yönetir. Yabgunun iç işlerinde yetkisi tam iken dış işlerindeki kağana bağımlıdır.