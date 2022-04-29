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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:42 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:42

Yada Nasıl Yazılır? TDK Ya Da Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yada Nasıl Yazılır? TDK Ya Da Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dil Bilgisi derslerinde bağlaçlar dersini işlerken bağlaçların yazımları üzerinde özellikle durulur. Ya da bağlacı yazımı en çok karıştırılan bağlaçlardandır. Bu konu ilköğretimde alınan bilgilerin eksikliği veya az okumaktan kaynaklıdır. Ya da nasıl yazılır, ayrı mı birleşik ve TDK'daki yazılışı nasıldır? Bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde yazımızda bulabilirsiniz.

Gün içerisinde birçoğumuz seçeneklerle karşılaşır ya da çevremizdekilere seçenekler sunarız. Seçeneklerden bahsederken kullandığımız birçok kelime ve bağlaç vardır. Bunlardan birisi de ya da bağlacıdır. Ancak ya da bağlacı yazımı konusunda çoğunlukla kafa karışıklığı yaratmaktadır. Her zamanki gibi TDK burada da her zaman yardımımıza koşmaktadır. Dil bilgisi kurallarının öğrenilebileceği en güvenilir yer TDK'nın internet sitesidir.

Ya Da Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre ya da bağlacı ayrı yazılmaktadır. Seçenek sunarken kullanılır. Aynı anlama gelen diğer kelime veya bağlaçlara göre en sık kullanılan bağlaç ya da dır.

Ya Da Nasıl Yazılır? Ya Da Ayrı mı Yazılır?

Ya da bağlacı her zaman ayrı yazılmaktadır. Birleşik yazıldığı zaman dil bilgisi kuralları konusunda hassas olan birini inanılmaz rahatsız edebilir. Bazen bazı yerlerde karşımıza birleşik yazılmış olarak çıksa da yapılmaması gereken imla hatalarından biridir.

Resmi doküman ya da evraklarda birleşik yazıldığı an kötü sonuçlar doğurabilir ve sizi daha fazla uğraştırabilir. Bu yüzden ya da gibi yazımından emin olmadığınız bağlaç ve kelimelerde en güvenilir olan yerden yani TDK'dan kontrolü sağlamalısınız.

TDK'da Ya Da Nasıl Yazılır?

  • Kola yada gazoz içer misin? (Yanlış Kullanım)
  • Kola ya da gazoz içer misin? (Doğru Kullanım)

TDK Yazımına Göre Yazılışları

  • Annem ya da babam gelmiştir.
  • Taksim ya da Beşiktaş'a gidelim.
  • Alt kattaki ya da üst kattaki dairelerden hangisini tutmak istersiniz?
  • Çay ya da kahve içebilirim.

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