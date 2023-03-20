Yada Nasıl Yazılır? TDK Ya Da Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yada nasıl yazılır her yaştan insanın ayırt etmesi gereken bir bağlaçtır. Çok sıklıkla kullandığımız bu yapıyı TDK aracılığıyla nasıl yazıldığını öğrenebiliriz. Ayrıyeten bu kurum bizlere doğru yazılışı nasıl olduğunu da sunacaktır. Konuyla alakalı büyük verilere sahip bir yerdir Dolayısıyla ya da birleşik mi olmalı aksine ayrı mı olmalı için elde edecek sonuçlar mevcuttur. Sonuçların elde edilmesi TDK ya da doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusundan geçmektedir.

Yada Nasıl Yazılır?

Türk dilinde edat, bağlaç, zarf, zamir gibi ayırabileceğimiz yapılar vardır. Bu yapıların her birinin birer özelliği vardır. Cümleye kattığı anlamlar vardır. Anlamları dışında yazılışlarına da dikkat etmek gerekir. Çünkü doğru yazım muhakkak olması gereken bir durumdur. Sayılan olgular içerisinde bağlaçlar ele alınacaktır. Bağlaçlar içerisinde de ya da bağlacının nasıl yazılması gerektiğinden bahsedilecektir. Ya da bağlacının doğru yazılışı ayrı yazılmasından geçmektedir.

TDK da Ya Da Bağlacının Doğru Yazılışı Nasıldır?

TDK'nın açılımı Türk Dil Kurumudur. Türk dili ile alakalı tüm bilgileri bu kurumda bulmak mümkündür. Aynı zamanda bir kelimenin ne anlama geldiği hatta ne anlamlara geldiğini de bu kurum vasıtasıyla öğrenebiliriz. Araştırmak istediğimiz kavramın sıfat mı, bağlaç mı ya da herhangi bir yapı mı olduğu da yine TDK tarafından araştırmacıya sağlanmaktadır. Bu başlık altında bahsedilecek yapı ise bağlaç olan ya da yapısıdır. Ya da bağlacının doğru yazılımı TDK tarafından belirtilmiştir. Belirtilen sonuç ise ya da bağlacının ayrı yazılmasının doğru olduğudur.

Ya Da Bağlacı Birleşik Mi Yazılır?

Bir şeylerin doğru ve yanlış olanı vardır. Yazım kuralları bu noktada Türk dili için devreye girer ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bizlere anlatır. Bu anlatımlar okula başladığımız zamandan beridir tüm bireylere aktarılmaya çalışılmıştır. Aktarılan önemli bilgilerden biri de ya da bağlacının birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusudur. Ya da bağlacı cümle içerisinde kullanırken bazen yanlış yazılabiliyor. Bu yanlışlığın düzelmesi için gerekli bilgilere yer verilmiştir. Ya da bağlacı birleşik yazılmaz.

Ya Da Bağlacı Ayrı Mı Yazılır?

Ya da bağlacı okuduğumuz herhangi bir metinde sıkça karşılaştığımız bir yapıdır. Genellikle iki ya da daha fazla ihtimal içeren cümleler de karşılaşırız. Bugün sinemaya mı gitsem ya da kütüphaneye mi gitsem cümlesi buna örnektir. Örnekten de anlaşılacağı üzere ya da ayrı yazılır.