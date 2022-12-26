Yada Taşı Nedir? Eski Türklerde Yada Taşının Önemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Yada taşı nedir araştırmanızda bu taşın Türk tarihi açısından da çok önemli olduğunu görebilirsiniz. Yada taşı nerelerde bulunur sorusu da merak edilenler arasındadır. Türk kültüründe yada taşının önemi, araştırmacıların hayran kaldığı bir konudur. Yada taşı hangi destanda geçer araştırması ile Türk tarihi ile ilgili daha derin bilgilere ulaşabilirsiniz. Yada taşı gerçek mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yada Taşı Nedir?

Türk tarihi açısından derin anlamları olan sembollerden biri de yada taşıdır. Söz konusu taş, görsel güzelliğinin yanı sıra aynı zamanda değerli bir taş türüdür. Bu taş Türk tarihi ile birlikte ele alındığında, milletimiz için ifade ettiği anlamın daha büyük olduğu görülür.

Yada taşı, birçok kaynakta simya taşı olarak yer alır. Bu taş aynı zamanda Türk Altay mitolojisinde de önemli bir simgedir. Tarihi çok eski dönemlere dayanan bu taş, cada taşı olarak da bilinir. Türk Mitolojisine göre bu taş, yağmur taşı olarak da adlandırılır. Eski tarihlerde bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı. Bu nedenle yada taşının mitolojide yeri çok ayrıdır.

Türk Kültüründe Yada Taşının Önemi

Yukarıda da değindiğimiz gibi yada taşının Türk tarihi açısından önemi büyüktür. Farklı eser ve kaynaklar incelendiğinde yada taşının hikayesi de dikkat çeker. Taşın Türkler açısından önemli olması da taşın güzelliği ve ifade ettiği alamdan kaynaklıdır.

Yada taşı, Türk tarihi açısından çok önemli iki yazar olan Kaşgarlı Mahmut ve Ziya Gökalp tarafından da ele alınmıştır. Söz konusu taş, Türk mitolojindeki en önemli taş olarak kabul edilir. Simya taşı olarak da bilinen bu taş, mistik yapısı ve özellikleri ile de dikkat çeker. Yada taşının yağmur yağdırdığı, rüzgar estirdiği ya da yaz aylarında kar yağdırdığı yönünde rivayetler de vardır. Taşın rengi incelendiğinde yeşil ve gri renklerin ağırlıkta olduğu görülür. Aynı zamanda taşın çok parlak olması da görenleri etkilemektedir.

Yada taşı, geçmiş dönemlerde destanlara da konu olmuştur. Taşın isminin ve özelliklerinin yer aldığı en önemli destan Uygur Destanı'dır. Bunun yanında birçok eser ve şiirde de yada taşı ile ilgili methiyeler yer alır. Bu taş geçmiş dönemlerde silah olarak da kullanılmıştır. Parlak olması, taşın ilgi çekmesi ve değerli olmasına neden olur. Bu taşa daha çok Orta Asya bölgesinde rastlanır. Türklerin bu bölgeden Anadolu'ya geldiği düşünüldüğünde yada taşının Türk tarihi açısından önemi daha iyi anlaşılabilir.