Yağ Satarım Bal Satarım Sözleri - Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu Nasıl Oynanır, Tekerlemesi Nasıl?

Kalabalık oynanan oyunlar, çocukların en çok eğlendiği etkinliklerden biridir. Üstelik kalabalık oyunlar, çocuklara ekip ruhunu da öğretir. Kalabalık oynanan oyunlar arasında yağ satarım bal satarım oldukça popülerdir. Yağ satarım bal satarım oyunu nasıl oynanır tekerlemesi nasıl, yağ satarım bal satarım sözleri nelerdir gibi soruların yanıtı çocukların oyunu daha iyi kavraması açısından bilinmelidir.

Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu Nasıl Oynanır?

Yağ satarım bal satarım oyunu en az sekiz, en fazla ise 10 kişi ile oynanır. Oyun için gerekli sayıya ulaşıldıktan sonra çocuklar oturarak bir çember oluşturur. Çocuklardan biri ebe olarak seçilir. Ebe, oluşturulan çemberin etrafında "yağ satarım bal satarım" tekerlemesini söyleyerek tur atar, çocuklar da bu tekerlemeye eşlik eder. Bu esnada ebenin elinde bir mendil olur ve tekerleme söylenirken ebe fark ettirmeden bir oyuncunun arkasına mendil bırakır. Arkasına mendil bırakılan oyuncu, mendili fark ettikten sonra kalkarak ebeyi kovalamaya başlar. Bu kovalamaca esnasında çemberi oluşturan diğer oyuncular hep bir ağızdan "tavşan kaç, tazı tut" diye bağırır. Eğer ebe, kaçan oyuncu tarafından yakalanırsa ebe olmaya devam eder. Eğer kaçan oyuncu ebeyi yakalayamazsa, o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.

Yağ Satarım Bal Satarım Oyun Sözleri ve Kuralları Nelerdir?



Yağ satarım bal satarım oyununu oynayabilmek için söylenecek tekerlemenin de bilinmesi gerekir. Bu tekerleme şarkı gibi ezgi ile okunur. Tekerlemenin sözleri ise aşağıdaki gibidir:

Yağ satarım bal satarım

Ustam ölmüş ben satarım

Ustamın kürkü sarıdır

Satsam 15 liradır

Zam-bak Zum-bak

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