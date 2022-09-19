Yağıbasan Medresesi Nerede? Yağıbasan Medresesi Hangi Beyliğe Aittir, Özellikleri ve Kuruluş Amacı Nedir?

Yağıbasan Medresesi nerede sorusuna cevap aranarak söz konusu medresenin özelliklerini de araştırmakta fayda vardır. İnşa edildiği dönemde, eğitim anlayışına farklı bir boyut kazandırmıştır. Yağıbasan Medresesi hangi beylik döneminde yapıldı gibi konular da merak edilenler arasındadır. Yağıbasan Medresesi hangi beyliğe aittir, Yağıbasan Medresesi nerede, Tokat Yağıbasan Medresesi özellikleri ve önemi gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Yağıbasan Medresesi Önemi Nedir?

Yağıbasan Medresesi, Türkler tarafıdnan Anadolu'da inşa edilmiş olan ilk medresedir. Söz konusu medrese, 1151-1152 yılları arasında, Tokat'ın Niksar ilçesinde, Danişmentliler Beyliği tarafından inşa edilmiştir. Yağıbasan Medresesi, kapalı avlusu bulunan bir medrese olması ile de ön plana çıkar. Avluyu tamamen kapatan 14 adet kubbe vardır. Ortada bulunan kubbenin orta bölümü açıktır. Avlunun yan bölümlerinde farklı boyutlarda tonozlu odalar bulunur.

Yağıbasan Medresesi'nin bir tarafı Niksar Kalesi'ne yaslı durumdadır. Medresenin kuzey ve doğu bölümlerinde iki adet eyvan, batıda bulunan bölümde ise beşik tonozlu mekânlar vardır. Aynı isimde Tokat merkezde de bir adet medrese bulunur.

Yağıbasan Medresesi Ne Zaman Yapılmıştır?

Yağıbasan Medresesi, Anadolu'nun ilk üniversitesidir. Tokat Merkez'de yer alan medrese Çukur Medrese olarak da anılır. Tokat Merkez'den yaklaşık 1 saatlik araba yolculuğu ile Niksar'da bulunan Yağıbasan Medresesi'ne ulaşılabilir.

Yağıbasan Medresesi, Danişment Beyliği'nin kurucusu Ahmet Gazi'nin torunu olan Nizamettin Yağıbasan tarafından kurulmuştur. Kurucusundan kaynaklı olarak bu ismi almıştır. Nizamettin Yağıbasan, medresenin kurulduğu dönemde Sivas kolunun da yöneticisi idi. Medresenin yapımı 1158 yılında tamamlanmıştır.

Yağıbasan Medresesi'nin Önemi Nedir?

Danişment Beyliği'nin önemli eğitim kurumlarından olan Yağıbasan Medresesi, Anadolu'nun en eski İslam medresesidir. Söz konusu medresede dil, din ve felsefe alanında önemli başlıklarda eğitim verilmiştir. Verilen eğitim sayesinde çok önemli ilim adamları yetiştirilmiştir. Beylik içinde kabiliyetli ve ilim almaya uygun yapıda öğrenciler bu medresede, dönemin modern eğitim anlayışına uygun şekilde eğitim almışlardır. Kurulan sistem sayesinde İslam dinini bilen ve bu alanda eğitim verme yeterliliğine sahip olan âlimler yetiştirilmiştir.

Yağıbasan Medresesi, mimari özellikleri ile de dikkat çeken bir yapıttır. Tonozlu odalar, ibadet alanları ve dershaneler, mimari yapısı ile dönemin önemli sanat eserleri olmuştur. Sonraki dönemdeki modern eğitim sisteminin gelişmesine bu medreselerin katkısının büyük olduğu değerlendirilir. Önemli âlim ve ilim insanları bu medreselerde hayat bulmuştur.