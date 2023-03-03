Yağış Türleri Nelerdir? Türkiye’de Görülen Oluşumlarına Göre Yağış Türleri ve Çeşitleri

Günlük yaşantımızda gördüğümüz hava olayları sonrasında aklımıza yağış türleri nelerdir sorusu gelir. Tüm yağış çeşitleri iklim şartları ve atmosferdeki hava hareketleri sonucunda meydana gelir. Bu yağış çeşitleri sekiz tanedir. Bunlar, yağmur, kar, dolu, çisenti, kırağı, sulusepken, konveksiyonel yağış ve frontel yağıştır. Türkiye'de oluşumlarına göre yağış türleri mevsimsel bakımdan dört mevsim yaşandığı için hepsi görülebilir. Özellikle kış mevsimlerin de görülen bu yağışlar ülkemizin genelini kapsar.

Yağış Türleri Nelerdir?

Yağış, hava kütlelerinin soğuk bir hava tabakası ile karşılaşarak, soğuk bir yerden geçerek ya da yükselerek soğuması sonucunda içerisindeki su buharının yoğunlaşarak sıvı veya katı halde yeryüzüne inmesi olayıdır. Yağışın oluşabilmesinin temel şartı ortamda su buharı (nem) bulunmasıdır. Nemin yanında şu olaylarında gerçekleşmesi gereklidir:

Soğuma, sıcak havanın soğuk zemine temasıyla oluşabilir. Gökyüzünün açık olduğu bulutsuz gecelerde yerin ısı kaybıyla olabilir. Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karışımı ile oluşur. Isınan havanın yükselmesi ile soğuma gerçekleşir.

Yoğunlaşma: Nemin bulunduğu havada yoğunlaşmanın başlayabilmesi için yoğunlaşma çekirdeklerinin bulunması gerekir. Yoğunlaşma çekirdeği; havadaki asılı haldeki çölden kalkan tozlar, okyanuslardan uçuşan tuz parçacıkları, volkandan püsküren kül zerrecikleri, meteorların parçalanma artıkları gibi katı zerreciklerdir. 10 mikrondan küçük bu parçacıklar üzerinde su tutunabilir. İnce film tabakası halindeki higroskopik su giderek kalınlaşır. Yer çekimine karşı koyamayacak ağırlığa ulaşınca düşmeye başlar.

Türkiye'de Görülen Oluşumlarına Göre Yağış Türleri ve Çeşitleri

Türkiye'de görülen oluşumlarına göre yağış türleri ve çeşitleri, Dünya'da görülen tüm yağış türlerini kapsar. Bunu nedeni Türkiye'nin dört mevsim yaşayan bir ülke olmasıdır. Sekiz farklı yağış türü vardır. Bu yağış türleri ve özellikleri şu şekildedir: