Dilimizde bulunan bazı kelimeler hem bir durumu ya da eylemi ifade eder hem de özel isim olarak kullanılır. Bu isimlerden biri ise Yağmurdur. Yağmur kelimesi kız çocukları için yoğun bir şekilde tercih edilir. Gökten damlalar halinde düşen damlalar olarak tanımlanan ve kelime kökeni de Türkçe olan Yağmur kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da her zaman merak konusu olmuştur. Peki, Yağmur eş anlamlısı nedir? Yağmur kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur?

Yağmur kelimesinin anlamı

Yağmur kelimesinin en bilinen ve basit anlamı gökten düşen su damlalarıdır. Ancak yağmur kelimesi meteorolojik bir olaydır. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na göre hava yuvarında oluşan su buharlarının soğuk taba ile karşılaşması sonucu ortaya çıkan yoğunlaşma ile gökyüzünden düşen yağış durumudur. Yağmur kelimesinin kökeni de kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. Yağmur kelimesinin etimolojisi Türkçedir. Yağmur kelimesinin bir diğer özelliği ise özel isim olarak kullanılmasıdır. Anne ve babalar kız çocukları için yağmur kelimesini tercih edebilir.

Yağmur kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan her kelimenin eş anlamlı en az bir kelimesi vardır. Yağmur kelimesinin ise birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bereket, yağış ve rahmet yağmur yerine kullanılabilecek anlamdaş sözcüklerdir. Cümle içerisinde yağmur kelimesi yerine daha dikkat çekici kelimeleri kullanmak isteyen ya da tekrar düşmek istemeyenler bereket, rahmet ve yağış kelimesini tercih edebilir. Bu kelimeler birbirleri yerine tercih edildiğinde cümlede anlatım bozukluğu meydana gelmeyecektir.

Yağmur kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bu yıl yağmur yağmadığı için tarladaki ekinler yandı.

Yağmur yağdığında yanında şemsiye olmadığını için sırılsıklam olmuştu.

Yağmurda çok yürüdü, bu yüzden üşüterek hasta oldu.

Yağmur kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım