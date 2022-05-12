Yağmur Nasıl Oluşur? Yağmurun Oluşumu Nasıl Gerçekleşir Ve Neye Bağlıdır?

Yağmurun en genel tanımı bulutların yoğuşması sonucu meydana gelmesi olarak tanımlanabilmektedir. Fakat olay sadece bulutların yoğuşması ile meydana gelmemektedir. Daha kapsamlı doğa olaylarının gerçekleşmektedir. Yağmurun oluşumu ve daha fazlasını öğrenmek için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Yağmur Nasıl Oluşur?

Eski çağlardan beri yağmur yağması insanlar tarafından merak konusu olmuştur. Önceleri tanrıların kızması ya da bereketi ile bağdaştırılmıştır. Zaman içinde bilimin de gelişmesi ile yağmurun oluşumu araştırılmıştır. Bulunan veriler yağmur oluşumuna net bir açıklama getirmiş ve yağmur nasıl oluşur sorularını cevaplamıştır. Yağmur oluşumu, suyun buharlaşarak gökyüzüne doğru yoğunlaşması ile meydana gelmektedir.

Gökyüzünde yoğuşan su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturmaktadır. Su damlacıkları yoğuşmanın etkisi ile bir araya gelir ve yağmuru oluşturur. Damlaların yeryüzüne inmesi ile yağmur yağmaktadır. Yağmur oluşumunu etkileyen iki farklı yoğuşma olayı bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi çarpışma olarak adlandırılan yoğuşma olayıdır. Çarpışma durumu ile yağmur oluşumunda rüzgarın etkisi bulunmaktadır. Rüzgar su damlacıklarına çarparak damlaların yeryüzüne düşmesini sağlamaktadır ve bu şekilde yağmur oluşmaktadır. İkinci durum ise kristalleşme durumudur. Bu durum daha çok havanın eksi derecelere düştüğü soğuk kış durumlarında meydana gelmektedir. Bir araya gelmiş su damlacıkları soğuk hava şartlarının etkisi ile donarak kristalleşmektedir. Kristalleşen su damlacıkları yer yüzüne inerken sıcak havaya maruz kaldıkları için erir ve yeryüzüne su damlası şeklinde düşer böylece yağmur oluşmuş olur.

Suni Yağmur Nasıl Oluşur?

Yapay yağmur olarak da bilinen suni yağmur birçok kişi tarafından yabancı karşılanan bir kavram olarak gözükse de günümüzde sıkça başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Peki suni yağmur nasıl oluşur? Suni yağmur, yağmur bulutlarına insan müdahalesi edilerek gerçekleştirilen yağmur yağdırma şeklidir. Bu yöntemin uygulanma amacı gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak, kuraklık çeken bölgelerin su ihtiyaçlarını karşılama, sis oluşumunu önlemek ve dağıtmak için kullanılmaktadır.

Tüm bunların yanında hava koşullarını kontrol altına almak için de kullanılmaktadır. Suni yağmur işlemi uygulanırken yağış gerçekleştirebilecek uygun sıcaklığa sahip bulutlara dışarıdan suni bir şekilde yoğunlaşma çekirdekleri verilerek yağış gerçekleştirilmektedir.

Yağmurun Oluşumu Kaç Çeşittir?

Yağmurun oluşumu iki farklı yolla olmaktadır. Bunlar; Yamaç yağışı ve yükseliş yağışı olarak adlandırılan yağışladır. Yamaç yağışı daha çok dağlık bölgelerde görülmektedir. Ülkemizde Kuzey Anadolu görülen bu yağış türü denize paralel uzanan dağlık yerlerde de görülmektedir. Su buharı yoğunlaşarak yer yüzüne yarı katı yarı sıvı şeklinde inmektedir. Yükseliş yağışları ise ülkemizde en çok görülen yağış türüdür. En çok ilkbaharda görülen bu yağışlar konveksiyon yağış olarak da adlandırılmaktadır.