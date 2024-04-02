Yahya Efendi Türbesi Nerede? Yahya Efendi Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Türkiye sınırları içerinde pek çok değerli tarihi mekan mevcuttur. Bu mekanlar arasında özel ilgi görenler her zaman önemli zatların türbeleri olmuştur. Osmanlı döneminde yaşamış önemli kişilerden Yahya Efendi'nin türbesi de çokça ilgi gördüğü için bireyler, Yahya Efendi Türbesi nerede ve kaça kadar açık merak etmektedir. Bu soruların yanıtlarını ve Yahya Efendi Türbesi'ne nasıl gidilir sizler için bir araya getirdik.

Yahya Efendi Türbesi Nerede?

Osmanlı Döneminde başta Sultan Süleyman ve onun babası Yavuz Sultan Selim dönemlerine tanıklık etmiş, Sultan Süleyman döneminde medrese müderrisliği yapmıştır. Aslen Trabzonlu olan Yahya Efendinin Türbesi İstanbul ilimizin Beşiktaş semtinde yer almaktadır. Yahya Efendi yaşadığı dönemde oldukça bilinen ve fikirlerine başvurulan bir alimdir.

Emeklilik ve yaşlılık dönemlerinde Beşiktaş civarında yaşayan Yahya Efendi hamam, dergah, mescit gibi yapılar inşa ettirmiştir. Aslen Trabzonlu olmasına rağmen Beşiktaş semtini çok sevdiği, bu bölgeye maddi manevi katkılar sunduğu için vefat ettiği zaman tekkesine defnedilmiştir. Kendisine büyük sevgi besleyen dönemin Osmanlı padişahı II. Selim Sultan Mimar Sinan'a Yahya Efendi Türbesi'ni inşa ettirmiştir.

Yahya Efendi Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

İstanbul içinden Yahya Efendi Türbesine gidecek olanlar özel araç, metro, otobüs gibi birçok ulaşım yolunu tercih edebilirler. Anadolu yakasından gelece olup toplu taşıma tercih eden bireyler; önce Kadıköy ya da Üsküdar'a ulaşarak Beşiktaş vapuruyla Bahçeşehir Üniversitesi durağına gittikten sonra oradan geçen Yahya Efendi Türbesi'ne giden halk otobüslerine binebilirler. Kartal, Tuzla, Pendik, Ümraniye ve Maltepe taraflarından gelenler ise öncelikle metro ile Kadıköy'e ulaşarak feribotla aynı güzergahı takip edebilirler.

Avrupa yakasından gelenler ise Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Mecidiyeköy semtlerinden metrobüsle önce Zincirlikuyu'ya giderek oradan Beşiktaş istikametli otobüsleri tercih edebilirler. Ayrıca Kabataş'tan hareket eden 22, 22E numaralı otobüsler ve Taksim'den geçen 40T, 42T, DT1 numaralı otobüslerle Yahya Efendi Türbesine ulaşabilirler.

Yahya Efendi Türbesi Kaça Kadar Ve Hangi Günler Açık?

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ziyaret günü ve saat tablosuna göre Yahya Efendi Türbesi Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Türbe haftanın diğer günleri 08:00-20:00 arasında ziyaretçiye açıktır.