Yahya Kemal Beyatlı Kimdir? Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri, Eserleri, Görüşleri ve Edebi Kişiliği

Ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı kimdir sorusuna yanıt arayanlar vardır. Yahya Kemal Beyatlı şiirleri, parnasizm, neo-klasisizm ve Nev-Yunanilik etkisi altındadır. Milli Edebiyat anlayışından uzak eserleri olan Yahya Kemal hayatı ile ilgi çekici bir isimdir. Şiirde ahenge önem veren Yahya Kemal Beyatlı eserleri ve kitapları neler diyenler olabilir. Öğrenciler için Yahya Kemal Beyatlı hangi edebi akım sorusu önemlidir. Peki o hangi ve dönem şairidir?

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir?

Şairliği ve yazarlığına ek olarak aynı zamanda siyasetçi, diplomat ve mütefekkir olan Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp-Kuzey Makedonya'da doğmuştur. Babası, önceden icra memurluğu yapmış ve sonradan belediye başkanı olmuş İbrahim Naci Bey'dir. Annesi ise Divan şiiri sanatçılarından Leskofçalı Galip'in yeğeni Nakiye Hanım'dır. Çocukluk yılları doğduğu yer olan Üsküp'te geçen Beyatlı, ilköğrenimini Yeni Mektep'te görmüştür. Burayı tamamladıktan sonra sırasıyla, Mektebi Edeb'e ve Üsküp İdadîsi'ne (1892) girmiştir.

Ortaöğretimi yarıda bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte Selânik'e yerleşmiş ve burada annesini verem hastalığından dolayı kaybetmiştir. Daha sonra ortaöğretimi tamamlamak için İstanbul'a gelmiş ve İrtika, Malumat ve Servet-i Fünun dergileri için şiirler yazmaya başlamıştır. İlk zamanlar eserlerinde kendi ismini değil, "Agâh Kemal" mahlasını kullanmıştır. 1903 yılına gelindiğinde ise Beyatlı, karşıtı olduğu II. Abdülhamit'in yönetimde olmasına dayanamayarak Paris'e kaçmıştır. Burayı seçmesinin en önemli nedeni, Jön Türkler'den etkilenmesi ve Fransızca romanlara duyduğu tutkudur. Oraya gittiğinde yaptığı ilk iş, Jön Türkler ile tanışmak olmuştur. Hiç Fransızca bilmemesine rağmen kısa sürede öğrenmiş ve 1904 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumaya başlamıştır. Aktif bir öğrenci olan Yahya Kemal, tiyatro ve tarih alanlarında yapılan çalışmalar ile ilgilenmiştir. Sosyal yönü güçlü olduğu ve aynı anda farklı alanlara ilgi duyduğu için okuduğu bölümde başarılı olamamış ve edebiyat fakültesine geçiş yapmıştır. Ancak, burayı da tamamlayamamış ve İstanbul'a dönmüştür.

Hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunan Yahya Kemal, 1913 yılında tarih ve edebiyat öğretmeni olarak Darüşşafaka İdadisi'nde görev almaya başlamıştır. Tevfik Fikret, Yakup Kadri ve Ziya Gökalp gibi isimler ile tanışmış ve onlardan etkilenmiştir. Mustafa Kemal ile tanışması ise Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleşmiştir. İzmir'den hareket ederek Bursa'ya gelen Atatürk'ü karşılamak için Darülfünun'un oluşturduğu heyette Yahya Kemal de yer almıştır. Mustafa Kemal ile birlikte zaman geçirme fırsatı bulmuş ve ulu önder ondan Ankara'ya iade-i ziyaret yapmasını istemiştir. Görevi gereği 1922'de Ankara'ya gitmiş ve başyazar olarak Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde görev almıştır. 1923'te ise II. Dönem TBMM'de Urfa milletvekilliğine seçilmiştir. Yaşamı boyunca siyaset, diplomasi ve edebiyat ile ilgilenmiştir. 1 Kasım 1958 tarihinde ise uzun zamandır şikayetçi olduğu bağırsak iltihabı nedeniyle İstanbul'da vefat etmiştir. Şairin defnedildiği yer ise Aşiyan Mezarlığı'dır.

Yahya Kemal Beyatlı Eserleri Nelerdir?

Şiire ek olarak nesir de kaleme almış olan Cumhuriyet dönemi Türk şiiri şairlerinden Yahya Kemal, eserlerinde şekil olarak Divan şiirini ve aruz ölçüsünü kullanmıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere parnasizm ve neo-klasisizm akımlarına bağlı kalmıştır. Büyük bir Fransız edebiyatı hayranı olan Beyatlı'nın etkilendiği çok sayıda Fransız yazar ve şair vardır. Şiirlerinde, Türk tarihi ile hem Osmanlı topraklarında hem de dünyada gezip gördüğü yerlerden bahsetmiştir. Onun başlıca eserleri ise aşağıda belirtilmiştir.

Tarih Musahabeleri

Siyasi Hikayeler

Siyasi ve Edebi Portreler

Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım

Mektuplar-Makaleler

Bitmemiş Şiirler

Pek Sevgili Beybabacığım: Yahya Kemal'den Babasına Kartpostallar

Gemi Elli Yıldır Sessiz: Özel Mektupları ve Yazışmalarıyla Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal

Eren Köyünde Bahar

Kendi Gök Kubbemiz

Eski Şiirin Rüzgârıyle

Rubailer ve Hayyam'ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş

Edebiyata Dair

Aziz İstanbul

Eğil Dağlar

Sessiz Gemi