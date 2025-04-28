Çocukluk anılarının vazgeçilmez oyunlarından biri olan yakan top, okul bahçelerinde ve boş arsalarda oynanan eğlenceli bir etkinliktir. Oyunlar söz konusu olduğunda, isimlerin doğru yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bu noktada, güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına başvurmak gerekir. Yakan top nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı yakan top mu yakar top mu olması gerektiği sorusu, yazım yanlışlarının önüne geçmek isteyen herkesin bilmesi gereken temel kurallardan biridir.

Yakan Top Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu oyunun adı:

Yakantop

Yanlış ama zaman zaman görülen kullanım:

Yakar top

"Yakan top", isminden de anlaşılacağı gibi, topun bir oyuncuya temas edip onu "yakması" esasına dayanır. Bu yüzden "yakan" kelimesi doğru fiil köküdür.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Yakan Top Mu, Yakar Top Mu?

TDK'ye göre doğru yazım "yakantop" şeklindedir. Günlük kullanımda ağız alışkanlığıyla yapılan "yakar top" hatası doğru değildir. Hem yazılı metinlerde hem de resmi kaynaklarda "yakantop" kullanımı tercih edilmelidir.