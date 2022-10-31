Yakın Anlamlı Sözcükler - En Sık Kullanılan Türkçe Yakın Anlamlı Kelimeler ve Cümle Örnekleri

Yakın anlamlı sözcükler dil bilgisinde özellikle eş anlamlı sözcüklerle karıştırılabilen konular arasındadır. Ancak; eş anlamlı sözcükler tamamen aynı anlamı karşılarken yakın anlamlı sözcükler arasında kimi farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda, en sık kullanılan Türkçe yakın anlamlı kelimeler ve cümle örnekleri ile ilgili araştırmamıza yer verdik.

EN SIK KULLANILAN TÜRKÇE YAKIN ANLAMLI KELİMELER VE CÜMLE ÖRNEKLERİ

Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen veya ikilemelerde birlikte bulunabilen yakın anlamlı sözcüklere örnekler:

üzüntü – keder

yalan – yanlış

yürekten – candan

eş – dost

ahbap – arkadaş

alçalmak – inmek

bağımsız – özgür

bakmak – izlemek

beklemek – durmak

bıkmak – usanmak – bezmek

çabalamak – çalışmak

çevirmek – döndürmek

doğru – dürüst - düzgün

donmak – üşümek

istemek – arzu etmek

kaçmak – sıvışmak

kırılmak – darılmak

kovmak – çıkarmak

gücenmek – darılmak

mutluluk – sevinç

rahat – huzur

CÜMLE ÖRNEKLERİ

O, yalan konuşuyor.

konuşuyor. O, yanlış konuşuyor.

İş hayatından bıktım .

. İş hayatından bezdim.