Yakın Anlamlı Sözcükler - En Sık Kullanılan Türkçe Yakın Anlamlı Kelimeler ve Cümle Örnekleri

Yakın anlamlı sözcükler dil bilgisinde özellikle eş anlamlı sözcüklerle karıştırılabilen konular arasındadır. Ancak; eş anlamlı sözcükler tamamen aynı anlamı karşılarken yakın anlamlı sözcükler arasında kimi farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda, en sık kullanılan Türkçe yakın anlamlı kelimeler ve cümle örnekleri ile ilgili araştırmamıza yer verdik.
Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen veya ikilemelerde birlikte bulunabilen yakın anlamlı sözcüklere örnekler:
üzüntü – keder
yalan – yanlış
yürekten – candan
eş – dost
ahbap – arkadaş
alçalmak – inmek
bağımsız – özgür
bakmak – izlemek
beklemek – durmak
bıkmak – usanmak – bezmek
çabalamak – çalışmak
çevirmek – döndürmek
doğru – dürüst - düzgün
donmak – üşümek
istemek – arzu etmek
kaçmak – sıvışmak
kırılmak – darılmak
kovmak – çıkarmak
gücenmek – darılmak
mutluluk – sevinç
rahat – huzur