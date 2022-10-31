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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:54 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:54

Yakın Anlamlı Sözcükler - En Sık Kullanılan Türkçe Yakın Anlamlı Kelimeler ve Cümle Örnekleri

Yakın Anlamlı Sözcükler - En Sık Kullanılan Türkçe Yakın Anlamlı Kelimeler ve Cümle Örnekleri

Yakın anlamlı sözcükler: Aynı anlamı karşılamadıkları halde, aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Sözcüklerin yakın anlamlı olup olmadıkları cümle içindeki kullanımlarıyla belirlenir.

Yakın anlamlı sözcükler dil bilgisinde özellikle eş anlamlı sözcüklerle karıştırılabilen konular arasındadır. Ancak; eş anlamlı sözcükler tamamen aynı anlamı karşılarken yakın anlamlı sözcükler arasında kimi farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda, en sık kullanılan Türkçe yakın anlamlı kelimeler ve cümle örnekleri ile ilgili araştırmamıza yer verdik.

EN SIK KULLANILAN TÜRKÇE YAKIN ANLAMLI KELİMELER VE CÜMLE ÖRNEKLERİ

Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen veya ikilemelerde birlikte bulunabilen yakın anlamlı sözcüklere örnekler:

üzüntü – keder
yalan – yanlış
yürekten – candan
eş – dost
ahbap – arkadaş
alçalmak – inmek
bağımsız – özgür
bakmak – izlemek
beklemek – durmak
bıkmak – usanmak – bezmek
çabalamak – çalışmak
çevirmek – döndürmek
doğru – dürüst - düzgün
donmak – üşümek
istemek – arzu etmek
kaçmak – sıvışmak
kırılmak – darılmak
kovmak – çıkarmak
gücenmek – darılmak
mutluluk – sevinç
rahat – huzur

CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • O, yalan konuşuyor.
  • O, yanlış konuşuyor.

  • İş hayatından bıktım.
  • İş hayatından bezdim.

  • Bu sınav için çok çalıştım.
  • Bu sınav için çok çabaladım.

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Yakın Anlamlı Sözcükler - En Sık Kullanılan Türkçe Yakın Anlamlı Kelimeler ve Cümle Örnekleri
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