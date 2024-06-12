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Haberler Eğitim Haberleri Yakın Eş Anlamlısı Nedir? Yakın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 12.6.2024 10:20 Son Güncelleme: 12.6.2024 10:20

Yakın Eş Anlamlısı Nedir? Yakın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler dildeki zenginliğin ortaya konmasında oldukça önemlidir. Bir kelime hatırlanmadığında yerine aynı anlama gelen farklı kelimeler bulunur. Bu da anlatımın kesintiye uğramadan daha akıcı olmasında önemlidir. Yakın kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da buna örnek verilebilir. Yakın eş anlamlısı nedir sorusuna verilebilecek yanıtlar cümle içerisinde bu kelimenin yerine kullanılabilir.

Yakın Eş Anlamlısı Nedir? Yakın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe eş anlamlı kelimeler yönünden zengin dillerdendir. Birçok kelimenin eş anlamının bulunuyor olması anlatımın akıcı olmasında etkilidir. Bundan dolayı birçok cümle içerisinde aynı anlama gelen ancak yazılış yönü ile farklı olan kelimeleri görmek mümkün olmaktadır. Yakın kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da birçok bakımdan merak edilir. Cümlede kullanmak için yakın eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt bulmak gerekir.

Yakın Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine kullanıldığında anlamı bozmayan kelimelerdir. Aynı zamanda cümlelerde anlam daralması da meydana getirmezler. Böyle durumlarda bir kelimeyi hatırlamakta güçlük çeken kişiler yakın kelimesinin eş anlamı olan kelimeyi de rahatlıkla kullanma şansına sahip olurlar. Ancak bu kelimenin eş anlamını bulabilmek için öncelikle kullanılacağı anlamı bilmek gerekir.

Yakın kelimesi kişiler arasındaki yakınlık derecesini ifade edebilirken aynı zamanda fiziksel bir mesafeyi de ifade edebilir. Eş anlam kelime bulunurken de bu ayrıma dikkat etmek gerekir. Bu kelimenin genel olarak kullanılan eş anlamı ise 'benzeyen' kelimesidir.

Yakın Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Yakın ve benzeyen kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilecek standartlardadır. İkisini de birbirinin yerine kullandığınız taktirde cümlede daralma ya da bir hata olmayacaktır. Yakın ve benzeyen kelimelerinin cümle içerisinde kullanımlarına örnek vermek gerekir ise şunlar söylenebilir:

  • Birbirine oldukça yakın modelde kıyafetler.
  • Her iki kıyafet de birbirine oldukça benziyor.

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Yakın Eş Anlamlısı Nedir? Yakın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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