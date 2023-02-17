Yakın Zıt Anlamlısı Nedir? Yakın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Yakın kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kullanım alanları nelerdir? Cümle içinde kullanımı nasıldır? Gibi birçok soruya gün içinde rastlamak mümkündür. Yakın kelimesinin zıt anlamı ve merak edilenleri aşağıda yer almaktadır.
Yakın kelimesi sözcük öbeği olarak sıfat olarak yer almaktadır. Anlam olarak cümle içindeki kullanımına bağlı birden fazla anlama gelmektedir. Birkaç tanesine örnek verilecek olursa şu şekildedir:
Yukarıdaki anlamlara benzer toplam 16 anlamı daha bulunan yakın kelimesi zıt ve eş anlamı en çok kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.
Yakın kelimesi, kelime anlamı olarak birden fazla anlama gelebilmektedir. Fakat zıt anlamı olarak yalnızca tek bir anlamı bulunmaktadır. Yakın kelimesinin zıt anlamı uzak kelimesidir. Uzak kelimesi kadar çok anlama sahip olmasa da cümle içindeki kullanımına bağlı olarak anlam farklılığı gösterebilmektedir. Bu iki zıt kelimenin aynı cümle içinde kullanımı da görülmektedir.
Yakın kelimesinin benzer anlamlısı hatta eş anlamlısı olarak bilinen benzeyen sözcüğü tek benzer anlamlı sözcüktür. Fazla bilinmeyen ve ihtimal verilmeyen bu sözcük yakın ve eş anlamlarda olup, cümle içinde kullanımları da oldukça yaygındır. Günlük kullanımda da sıklıkla kullanılmaktadır.