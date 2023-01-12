Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri, Romanları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

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Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889 yılında doğmuş, Cumhuriyet döneminin önemli diplomat ve yazarlarından biridir. Yazar eserlerini daha çok öykü, makale ve özellikle roman türünde kaleme almıştır. Eserlerinde daha çok Tanzimat'tan sonra neler yaşandığını işlemiştir. Kendisi Fecri Ati adındaki dönemin meşhur edebiyat grubunun da kurucusudur. Yazar eserlerinde daha çok toplumsal konulara yer vermiştir. Felsefe ve edebiyat öğretmenliği de yapan yazarın hayatı edebiyatla iç içe geçmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilköğrenim eğitimini Manisa'da tamamlamıştır. Buradan sonra İzmir İdadi'sine giren yazarın edebiyata ilgisi de bu okulda iken yeşermiştir. Neoklasizm akımından etkilenen yazarın bazı eserlerinde de realizmin etkisi görülür. Başarılı bir gözlem yeteneğine sahip olan yazar, bu özelliğini ortaya koyduğu eserlerde de hissettirmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserlerinde daha çok Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde Türk toplumundaki değişiklikler konu alınmıştır. Fransız edebiyatının etkisi ile yazarlığa başlayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1920 sonrasında kendi özgün yapısı ile ses getirmeye başlamıştır. Toplumdaki birçok konuyu sosyal, psikolojik ve siyasi açıdan değerlendirerek özgün şekilde işlemiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri ve Romanları

Yakup Kadri Karaosmanoğlu yaşadığı süre içerisinde çok sayıda eseri edebiyatımıza kazandırmıştır. Bu eserler arasında öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.

Nur Baba

Hüküm Gecesi

Kiralık Konak

Ankara

Yaban

Panorama

Hep O Şarkı

Bir Sürgün

Sodom ve Gomore

Bir Serencam

Zoraki Diplomat

Anamın Kitabı

Rahmet

Milli Savaş Hikâyeleri

Erenlerin Bağından

Okun Ucundan

Sağanak

Mağara

Veda

Nirvana

Atatürk

Ahmet Haşim

Vatan Yolunda

Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

Ergenekon

Yukarıdaki eserler arasında yer alan "Yaban" romanı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun en çok sevilen ve beğenilen eserlerinden biridir. Yazarın hayatı ve eserleri ile ilgili edebiyat derslerinde özel bir bölüm ayrılır. Türk edebiyatına çok önemli katkılar sağlayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu 1974 yılında hayata gözlerini kapamıştır.