Yalan eş anlamlısı nedir? Yalan kelimesinin eş anlamlısı

Yalan söylemek her ne kadar kötü bir şey olsa da yalan kelimesi kullandığımız kelimeler arasındadır. Eski Türkçe 'de iftira etmek, dil uzatmak, söz taşımak anlamına gelen "yala" kelimesinden türetilmiştir.

YALAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yalan eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Yalan kelimesinin eş anlamlı karşılıkları ise; asılsız, uydurma, palavra, asparagas ve hilaf kelimeleridir.

YALAN KELİMESİNİN ANLAMI

Eski Türkçe'de yala kelimesinden gelen yalan kelimesi; doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, uydurma ve kıtır anlamlarına gelmektedir.

YALAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER