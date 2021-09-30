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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:43

Yalan eş anlamlısı nedir? Yalan kelimesinin eş anlamlısı

Yalan eş anlamlısı nedir? Yalan kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe ve dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konularından biri de eş anlamlı kelimelerdir. Hem eğlenceli hem de oldukça öğretici bir konu olan eş anlamlı kelimeler Farklı yazılan ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Yalan kelimesi de eş anlamlı kelimelerden sadece biridir. Peki, yalan kelimesinin eş anlamı nedir?

Yalan söylemek her ne kadar kötü bir şey olsa da yalan kelimesi kullandığımız kelimeler arasındadır. Eski Türkçe 'de iftira etmek, dil uzatmak, söz taşımak anlamına gelen "yala" kelimesinden türetilmiştir.

YALAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yalan eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Yalan kelimesinin eş anlamlı karşılıkları ise; asılsız, uydurma, palavra, asparagas ve hilaf kelimeleridir.

YALAN KELİMESİNİN ANLAMI

Eski Türkçe'de yala kelimesinden gelen yalan kelimesi; doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, uydurma ve kıtır anlamlarına gelmektedir.

YALAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • Asılsız şekilde konuşmak ahlaki açıdan uygun bir davranış değildir.
  • Arkadaşına palavra atarak onun güvenini sarstı.
  • Asparagas haber yapmak etik açıdan uygun değildir.
  • Onun bana karşı hiç hilafı yoktur.
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Yalan eş anlamlısı nedir? Yalan kelimesinin eş anlamlısı
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