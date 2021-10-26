Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yalan Zıt Anlamlısı Nedir? Yalan Kelimesinin Zıt Anlamlısı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 17:02

Yalan Zıt Anlamlısı Nedir? Yalan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yalan Zıt Anlamlısı Nedir? Yalan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede bazı kelimeler günlük konuşma dilinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Yalan kelimesi de bu kelimelerden biridir. Çoğu ikili ve veya toplu insani ilişkilerde bu kelimeyi kullanmaktayız. Yalan kelimesi genel olarak bir şey hakkında gerçek olmayan bir düşünceyi söz ile ifade etmek olarak söylenebilir. Ayrıca yalan kelimesinin zıt anlamlısı da oldukça merak ediliyor. Buna göre yalan zıt anlamlısı nedir? İşte yalan kelimesinin zıt anlamlısı…

Yalan kelimesi cümle içerisinde birçok görevde kullanılmaktadır. Çoğunlukla ad görevinde kullanılan bir sözcüktür. Buna karşılık başka adların önüne gelip onu niteleyerek sıfat görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Ayrıca yalan kelimesinin anlam dağarcığı da oldukça geniştir.

YALAN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yalan kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde karşımıza oldukça kuvvetli bir kelime çıkmaktadır. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden birisi, cümle içerisinde görevlerinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir nedeni ise yalan kelimesinin çok genel bir anlam ifade etmesidir. Bunlara ek olarak ifade ettiği anlam biçimleri de bu kelimenin anlam dağarcığının gelişmesine yardımcı olmuştur. Bunlara göre yalan kelimesin anlamları şu şekildedir:

  • Aldatmak ereğiyle ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.
  • Bir haberin doğru olmadığı, yalan olduğu anlaşılmak.
  • Doğru, gerçek olmayan, uydurma, asılsız (söz, haber vb.).(sıfat)
  • (bir kimse) Verdiği sözü yerine getirmemek ya da getirememek.
  • Bir kimsenin yalan söyleyip söylemediğini ortaya çıkaran elektronik aygıt.
  • Çok sık, hiç çekinmeden ve kolaylıkla yalan söyleyen kimse.(mecaz anlam)
  • [ik.] Yanlış şeylerle dolu olan.(sıfat)
  • [ik.] Doğru, düzgün olmasına önem verilmeyerek, üstünkörü.(belirteç)

YALAN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yalan sözcüğünün anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise yalan kelimesi için önemli olan bazı önemli anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Bu anlam ilişkileri ise eş anlam ve zıt anlamdır. Yalan kelimesinin eş anlamlısı 'uydurma, palavra, asılsız' gibi kelimelerdir. Yalan kelimesinin zıt anlamlısı ise 'esas, gerçek, essah, ciddi, hakikat' kelimeleridir. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • İstedik de vermedi deme! İstemeyi bilmedin, bari yalan söyleme...
  • Bazı gerçekleri öğrenmem ne yazık ki çok zamanımı aldı.
  • Programımızın esaslarını geleneklerimizden aldığımız güç oluşturuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalan Zıt Anlamlısı Nedir? Yalan Kelimesinin Zıt Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA