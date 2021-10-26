Yalan Zıt Anlamlısı Nedir? Yalan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yalan kelimesi cümle içerisinde birçok görevde kullanılmaktadır. Çoğunlukla ad görevinde kullanılan bir sözcüktür. Buna karşılık başka adların önüne gelip onu niteleyerek sıfat görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Ayrıca yalan kelimesinin anlam dağarcığı da oldukça geniştir.

YALAN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yalan kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde karşımıza oldukça kuvvetli bir kelime çıkmaktadır. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden birisi, cümle içerisinde görevlerinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir nedeni ise yalan kelimesinin çok genel bir anlam ifade etmesidir. Bunlara ek olarak ifade ettiği anlam biçimleri de bu kelimenin anlam dağarcığının gelişmesine yardımcı olmuştur. Bunlara göre yalan kelimesin anlamları şu şekildedir:

Aldatmak ereğiyle ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.

Bir haberin doğru olmadığı, yalan olduğu anlaşılmak.

Doğru, gerçek olmayan, uydurma, asılsız (söz, haber vb.).(sıfat)

(bir kimse) Verdiği sözü yerine getirmemek ya da getirememek.

Bir kimsenin yalan söyleyip söylemediğini ortaya çıkaran elektronik aygıt.

Çok sık, hiç çekinmeden ve kolaylıkla yalan söyleyen kimse.(mecaz anlam)

[ik.] Yanlış şeylerle dolu olan.(sıfat)

[ik.] Doğru, düzgün olmasına önem verilmeyerek, üstünkörü.(belirteç)

YALAN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yalan sözcüğünün anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise yalan kelimesi için önemli olan bazı önemli anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Bu anlam ilişkileri ise eş anlam ve zıt anlamdır. Yalan kelimesinin eş anlamlısı 'uydurma, palavra, asılsız' gibi kelimelerdir. Yalan kelimesinin zıt anlamlısı ise 'esas, gerçek, essah, ciddi, hakikat' kelimeleridir. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz: