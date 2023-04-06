Yalancı Çoban Hikayesi Oku - Yalancı Çoban Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Yalancı Çoban Hikayesi oku, dürüstlüğün her zaman ön planda tutulması gerektiğini anlatır. Bunun yanında yalanın ne denli kötü bir alışkanlık olduğu konusunda da dinleyicilere ders verir. Verdiği derin anlam sebebiyle Yalancı Çoban Hikayesi, geçmişten günümüze anlatılan ve çeşitli dersler çıkarılan bir hikayedir. Bu hikayeyi ilk söyleyen belli değildir. Yalancı Çoban Masalı ana fikri ve karakterleri yazımızın devamında.

Yalancı Çoban Hikayesi Oku

Yalancı Çoban Hikayesinin ana karakteri de adından da anlaşılacağı üzere yalancı bir çobandır. Bir zamanlar köylünün koyunlarını gütmekle görevli olan fakir bir çoban varmış. Çoban, çalışmayı sevmeyen muzip bir kişiliktir. Bir gün koyunlarını güderken aklına bir muziplik gelir. Koşa koşa köye gider ve köylüye "sürüyü kurt bastığını, yetişip kendine yardım etmelerini" ister. Köylü de ellerine kazma, kürek ne bulduysa alıp sürünün başına gider. Fakat ortada ne kurt vardır, ne de koyunlar tehlikededir. Çoban da bu durum karşısında kahkahalar ile güler.

Bir gün çoban yine aynı muzipliği yapar. Köylü yine sürünün başına gelir fakat yine aynı manzara ile karşılaşır. Üçüncü gün sürüyü gerçekten kurtlar basar. Çoban koşa koşa köye gider ve köylüden yardım ister. Fakat köylü bu sefer çobana inanmaz. Çoban ne kadar yalvarsa da köylüyü yardım etmeye ikna edemez. Yardım gitmeyince de kurtlar sürünün büyük bir kısmını yerler.

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

Yalancı Çoban Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Yalancı çoban hikâyesinde her zaman doğru sözlü olmaya vurgu yapılır. Şakanın ölçüsü kaçırıldığında gerçekler dahi yalan olarak anlaşılabilir. Doğru sözden şaşmadığınız sürece söyledikleriniz karşı tarafta dürüst olduğunuza dair bir izlenim bırakacaktır. Aksi durumda ise gerçekleri söyleseniz dahi kimse size inanmayacaktır.