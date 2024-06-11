Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yalın Eş Anlamlısı Nedir? Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 11.6.2024 14:26 Son Güncelleme: 11.6.2024 14:26

Yalın Eş Anlamlısı Nedir? Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde bazı kelimeleri eş anlamlıları ile birlikte sıkça kullanırız. Eş anlamlı kelimeler ifadelerinizi çeşitlendirmenizi ve zenginleştirmenizi sağlar. Bu tür kelimeler birbirinin yerine kullanılabilir ve anlamda bir boşluk oluşturmaz. Eş anlamlı kelimelere örnek olarak verebileceğimiz kelimelerden biri de yalın kelimesidir. Yalın kelimesini eş anlamlıları ile kullandığımız cümlelerde anlam yönünden bir boşluk oluşmaz. Yalın eş anlamlısı nedir, yalın kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre cümlenin bağlamından kopmadan çeşitli ifadeler oluşturabilirsiniz.

Yalın Eş Anlamlısı Nedir? Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yalın kelimesini genellikle yazı, söz ve düşünce gibi konularda karışık olmayan ve kolay anlaşılabilen durumları belirtmek için kullanılır. TDK' ya göre ise yalın kelimesi süssüz olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin anlamını destekleyen eş anlamlı kelimeler de yalın kelimesinin yerine, anlam akışını bozmadan kullanılabilir. Yalın eş anlamlısı nedir, yalın kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile aynı anlama gelebilecek yeni ifadeler kullanabilirsiniz.

Yalın Eş Anlamlısı Nedir?

Süssüz ve karışık olmayan ve net anlaşılabileni ifade etmek için kullandığımız yalın kelimesinin eş anlamlıları: Süssüz, sade, düz kelimeleridir.

Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Kelimenin anlamını destekleyen eş anlamlı kelimeler:

Sade

Düz

Süssüz

Yalın Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

  • Son derece sade bir doğum günü partisi hazırladılar.
  • Kelimelerini seçerek yaptığı açılış konuşması çok düzdü.
  • Nişan elbisesi çok süssüz olmasına rağmen yine de ışıldıyordu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalın Eş Anlamlısı Nedir? Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA