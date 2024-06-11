Yalın Eş Anlamlısı Nedir? Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yalın kelimesini genellikle yazı, söz ve düşünce gibi konularda karışık olmayan ve kolay anlaşılabilen durumları belirtmek için kullanılır. TDK' ya göre ise yalın kelimesi süssüz olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin anlamını destekleyen eş anlamlı kelimeler de yalın kelimesinin yerine, anlam akışını bozmadan kullanılabilir. Yalın eş anlamlısı nedir, yalın kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile aynı anlama gelebilecek yeni ifadeler kullanabilirsiniz.

Yalın Eş Anlamlısı Nedir?

Süssüz ve karışık olmayan ve net anlaşılabileni ifade etmek için kullandığımız yalın kelimesinin eş anlamlıları: Süssüz, sade, düz kelimeleridir.

Yalın Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Kelimenin anlamını destekleyen eş anlamlı kelimeler:

Sade

Düz

Süssüz

Yalın Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı