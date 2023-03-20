Yalnız Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Yanlız Mı?

Türkçeyi kurallarına uygun bir biçimde kullanmak isteyen bazı kişiler, yalnız nasıl yazılır sorusuna yanıt arar. TDK doğru yazılışı yalnız mı diye araştıranlar için bu doğru bir ifadedir. Bir kişinin tek başına olduğunu ifade eden yalnız kelimesi çoğunlukla "yanlız" şeklinde yanlış kullanılır. Eski Türkçede aynı anlama gelen sözcüklerden türeyen yalnız kelimesinin cümle içindeki kullanımı nasıldır? Türk Dil Kurumu'na göre anlamı nedir?

Yalnız Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Günümüzde "yalnız" olarak kullanılan bu kelime, eski Türkçede yer alan "yalınuz", "yalın" ve "yalnus" sözcüklerinin değişime uğraması sonucu son halini almıştır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre de doğru yazılışı "yalnız"dır.

Ancak çoğu kişi, "yanlız" şeklinde telaffuz eder ve yazı dilinde de bu haliyle kullanır. Konuşma dilinde göze batmayan ve fark edilmeyen hataların, yazı dilinde kabul görmesi imkansızdır. Özellikle resmi metinlerde kullanılan dilin profesyonel olması açısından imla kurallarına dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Yalnız Sözcüğünün Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre yalnız sözcüğünün anlamı ise şu şekildedir;

Tek olan

Yanında başka kimse bulunmayan

Sosyal ilişkileri zayıf olan

Sadece veya ama anlamında (Edat veya bağlaç olarak "yalnız")

Yalnız Kelimesinin Kullanımına Örnekler

Tek olmayı tanımlayan yalnız kelimesinin cümle içindeki kullanımına örnek olarak aşağıdakiler verilebilir. Bunlar, imla kurallarına uygun bir biçimde nasıl kullanılacağı hakkında fikir vericidir.

Yalnız başına yolculuğa çıkmak gözünü korkutuyordu.

Onunla ne zaman yalnız kalsam hep tatsız olaylardan bahseder.

İkisi de yalnızlıktan hoşlandığı için kaynaşmaları çok zor.

Dedemi yalnız bırakmamak için onunla balık tutmaya gideceğim.

Sakinleşmesi için onu biraz yalnız bırakmak daha doğru olur.

Evde yalnız kaldığımda çok daha huzurlu ve sakin vakit geçiriyorum.